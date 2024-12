La Reale Mutua torna a vincere in casa: Rieti KO

Rieccola, finalmente, la vittoria in casa. Torino sfata quello che ormai stava diventando un tabù, quello del Pala Gianni Asti dove la Reale Mutua non vinceva dal 16 ottobre. I gialloblù sono tornati sotto la Mole, con la fiducia guadagnata dopo le vittorie conquistate lontano da casa, e alla fine hanno ritrovato il sorriso anche davanti ai propri tifosi, battendo la Real Sebastiani Rieti al termine di una battaglia ad alta intensità. Il risultato finale è 74-69, con Torino che continua il suo trend positivo con 4 successi nelle ultime 5 partite. Protagonista assoluto Ajayi con 25 punti e 8 rimbalzi, in doppia cifra anche Landi (12) e Gallo (11).

Primi minuti di gioco che vedono entrambe le squadre in difficoltà a trovare la via del canestro, con le difese che prevalgono sugli attacchi. Rieti prova a trovare continuità andando sotto il ferro da Spencer, ma Torino risponde con la difesa e con Montano. I gialloblù chiudono bene la prima frazione andando alla prima pausa avanti di 4, sul 19-15. La Real Sebastiani inizia forte il secondo quarto con Monaldi per ritrovare momentaneamente il vantaggio, ma Torino è brava a replicare subito con Ghirlanda. Reale Mutua sempre più in fiducia con il passare dei minuti: la difesa è attenta e l’attacco colpisce dall’arco con diversi protagonisti per tentare una mini-accelerata sul +9 (31-22 al 16’). Rieti però risponde immediatamente, alza l’intensità difensiva e con Johnson firma un parziale di 10-0. Gallo però tira fuori il coniglio dal cilindro e realizza da metà campo sulla sirena per chiudere il primo tempo avanti 37-34.

Attacco gialloblù in fase di stallo nei primi minuti del terzo quarto, con Ajayi e Taylor che vanno a sbattere contro la difesa avversaria e Rieti che ritrova il vantaggio con Johnson. Chi invece è caldo per Torino è Aristide Landi, in ritmo dall’arco. Coach Boniciolli chiama timeout al primo tentativo di fuga di Rieti sul +4 (47-51). Torino insegue fino alla tripla di Ajayi allo scadere del terzo quarto per impattare sul 56-56. Tanti errori da una parte e dall’altra in avvio di quarto quarto, con entrambe le difese che si fanno sentire. Rieti prende un vantaggio, seppur minimo, con Alvise Sarto, mentre per Torino prova a sbloccarsi Taylor. A cinque minuti dal termine il punteggio è in perfetta parità sul 61-61. Si va verso la volata finale di una vera e propria battaglia, con Torino che prova a cambiare marcia per riprendere il vantaggio con Ajayi e Landi. Johnson però non molla e porta i suoi a -2 entrando nell’ultimo minuto. Torino però dimostra grande solidità nel finale, alza l’intensità difensiva e va a segno in lunetta, mettendo al sicuro il risultato. Finisce 74-69.

Coach Boniciolli al termine della partita: “Abbiamo vinto una partita che assomigliava ad un braccio di ferro, una sfida sempre in bilico. Abbiamo giocato contro una squadra straordinariamente solida, noi siamo stati bravi a tenere mentalmente, pensando a cosa fare per conquistare la vittoria e alla fine ci siamo riusciti. La squadra sta crescendo, è innegabile. Quando mi chiedevano se ero preoccupato, io dicevo di no, perché so come lavoro io e come lavorano i miei giocatori.”

Reale Mutua Torino - Real Sebastiani Rieti 74-69 (19-15, 18-19, 19-22, 18-13)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 25 (4/7, 1/3), Aristide Landi 12 (0/1, 3/5), Antonio Gallo 11 (1/2, 3/6), Matteo Montano 9 (1/2, 1/3), Kevion Taylor 8 (2/5, 1/3), Matteo Ghirlanda 5 (1/3, 1/1), Matteo Schina 4 (0/6, 1/1), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/3), Fadilou Seck 0 (0/1, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/2, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 20 (4/6, 0/4), Diego Monaldi 10 (1/2, 2/9), Skylar Spencer 9 (4/7, 0/0), Giorgio Piunti 9 (3/5, 0/2), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/6), Lorenzo Piccin 5 (1/1, 1/2), Ion Lupusor 3 (0/0, 1/3), Marco Spanghero 2 (1/3, 0/4), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/1), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0)