Gabriele Salvatores, Charity Night Amici di Piero: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 8 dicembre

CLUB SILENCIO ALLA PROMOTRICE

Venerdì 6 e Sabato 7 dicembre

Dalle 19 a mezzanotte, l’associazione Club Silencio apre le porte per la prima volta della Promotrice delle Belle Arti nel cuore del Valentino per una serata dove street art, musica ed esperienze immersive saranno protagoniste. Il museo, cuore pulsante del Valentino che da oltre cent’anni conserva e diffonde la produzione artistica dei più celebri artisti moderni, ospiterà l’esposizione immersiva ed interattiva "Klimt: The Gold Experience" e la mostra temporanea "Banksy&Friends: storie di artisti ribelli", che raccoglie più di 80 opere tra le più irriverenti e controcorrente dell’arte contemporanea. Un vero e proprio viaggio attraverso un’arte senza limiti e confini che, con ironia e provocazione, invita a riflettere sulla società odierna e a confrontarsi con temi complessi con uno sguardo critico ed originale. Le iconiche opere di Banksy come “Girl with Balloon”, i capolavori di David LaChapelle, Jago, Takashi Murakami, Obey, Mr. Brainwash e le distese d’oro di Klimt sono solo alcune delle opere che ammalieranno il pubblico in questa doppia apertura serale accompagnata dal live set elettro-house di Ale Bavo, celebre produttore di artisti iconici quali Mina, i Subsonica e Levante, che insieme a Liede renderà la serata indimenticabile. In questa speciale occasione all’insegna dell’arte e della musica, non mancherà la possibilità di gustare le numerose proposte del cocktail bar di Club Silencio e di partecipare alle attività interattive proposte dal Play Corner, tra cui la Virtual Reality Experience a tema.

INFO: www.clubsilencio.it

MEMISSIMA

Dal 5 al 7 dicembre

Torna Memissima, il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory che ospita le migliori agenzie di comunicazione e le pagine meme da tutta Italia per darsi appuntamento a Torino da giovedì 5 a sabato 7 dicembre. L’attesa più grande è riservata ai Meme Awards - gli Oscar dei Meme la cui premiazione finale in programma alle 21 di sabato 7 dicembre. Memer e agenzie di comunicazione da tutta Italia si danno quindi appuntamento a Torino in occasione di MEMISSIMA fra case studies e nuovi linguaggi da indagare. Protagonisti del festival saranno infatti i memers delle più importanti pagine italiane a partire da filosofiacoatta, madonnafreeeda, cyaomamma, vaberagaA, ri.tardoantichità, Hipster Democratici, giornalistichenonriesconoascopare, Marco Ballarini Sindaco e tante altre.

INFO: https://linktr.ee/memissimafestival?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZAJ---7WIymzID2XcVW9KGMt8JWmJIQAdkDyE29wqtFmaQknySMoDxs_A_aem_ILvc9lYzjP5xp6JU-jWNkg

CONCERTI

OGR CHARITY NIGHT AMICI DI PIERO

Sabato 7 dicembre ore 20.30

Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: OGR Charity Night Amici di Piero. Un’edizione speciale, la venticinquesima, per la maratona musicale che unisce musica e beneficenza. Nella Sala Fucine delle OGR, suoni ed emozioni per ricordare il cantante e fonico Piero Maccarino e la fotografa Caterina Farassino, due figure indimenticabili della scena musicale e artistica torinese. Tanti gli Amici che saliranno sul palco e come da tradizione si esibiranno gratuitamente e alla pari, senza gerarchie. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà infatti devoluto alla Fondazione Caterina Farassino, per contribuire alla realizzazione di progetti a sostegno dei bambini più fragili. Come ogni anno, in line up novità e Amici di sempre: Africa Unite, Black Mungo, Casino Royale, Fratelli di Soledad, Krakatoa (Dj Set), Luca Morino, Mahout, Mazarate, Medusa, Omini, Persiana Jones, Run + Bianco, Statuto, The Bluebeaters, The Cotton Dukes, Willie Peyote.

INFO: https://ogrtorino.it/





TEATRO

L'ULTIMA ESTATE

Da Martedì 3 a Domenica 8 dicembre. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Mercoledì e venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Falcone e Borsellino 30 anni dopo, un progetto di Simone Luglio basato sul testo di Claudio Fava, noto autore e sceneggiatore de "I cento passi". La regia è affidata a Chiara Callegari. Lo spettacolo racconta gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, lontano dalla celebrazione iconica e più vicino alla loro umanità e amicizia. La regista descrive lo spettacolo come “un mosaico di eventi” in cui i protagonisti, attraverso dialoghi diretti e riflessioni personali, si confrontano tra loro e con lo spettatore.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

LA LOCANDIERA

Dal 3 al 15 dicembre, ore 21. Orari: Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Mercoledì e venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Una delle commedie più amate di Carlo Goldoni, diretta dal rinomato regista Antonio Latella. La protagonista sarà interpretata da Sonia Bergamasco. Lo spettacolo porta in scena una reinterpretazione contemporanea dell’opera goldoniana, un'opera senza tempo, tra tradizione e innovazione. Nelle sue note di regia, Latella descrive Mirandolina, la protagonista, come una figura dirompente e innovativa per il teatro del Settecento. "Goldoni scardina i meccanismi tradizionali, elevando una donna, formalmente al servizio dei suoi clienti, a protagonista capace di sconfiggere l’aristocrazia maschile".

INFO: Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino, tel. 011 5169555, www.teatrostabiletorino.it

PAOLO ROSSI

Mercoledì 4 dicembre ore 20.30



Nuovo progetto di cui Paolo Rossi è ideatore e regista, ma soprattutto capocomico e improvvisatore. Quello che accade durante lo spettacolo dipende dal pubblico, dal clima, dagli attori, da chi sceglie di parlare per primo. A soggetto e a braccio, con dei punti fissi ma senza copione. Si parte da Pirandello, in un percorso anche profondamente attuale. Perché Paolo da un lato parla direttamente con Luigi Pirandello e si lascia consigliare e portare avanti nella trama, dall’altro resta e rimane ancorato alla realtà, e a come la realtà odierna e più spiccia non possa non entrare inevitabilmente in qualsiasi cosa che sia viva come il teatro.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

VERSO L'ORA ZERO

Giovedì 5 e Venerdì 6 dicembre ore 21, Sabato 7 ore 19.30, Domenica 8 ore 16



Una delle opere più affascinanti di Agatha Christie, adattata per il palcoscenico con la traduzione di Emanuele Aldrovandi e la regia di Girolamo Angione. L’opera, ambientata in una villa a strapiombo sul mare, racconta la storia di un gruppo di personaggi riuniti per trascorrere gli ultimi giorni d’estate. Tra di loro, però, tensioni e segreti alimentano un clima di sospetto che culmina in un delitto. La vittima è Lady Tressilian, trovata morta nella sua stanza, apparentemente vittima di un colpo di bastone. Il caso, affidato al Sovrintendente Battle di Scotland Yard, si rivela molto più complesso di quanto sembri: indizi troppo evidenti e prove costruite ad arte conducono a un’indagine intricata che mette a nudo le storie personali dei personaggi e i loro segreti più inconfessabili.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

MARIO BIONDI

Giovedì 5 dicembre ore 20.30



Un viaggio musicale che attraversa soul, jazz e funk, caratterizzato da una voce inimitabile e una performance impeccabile. La combinazione di talento vocale, eccellenza strumentale e carisma di Mario Biondi promette un evento memorabile, capace di toccare profondamente il cuore.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

ORLANDO

Dal 6 al 15 dicembre ore 21. Orari: Martedì e Venerdì ore 21, Mercoledì e Sabato ore 19, Giovedì ore 20, Domenica ore 17



Tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf e dal carteggio tra l’autrice e Vita Sackville-West, intitolato "Scrivi sempre a mezzanotte", lo spettacolo, prodotto da Teatro Piemonte Europa, è diretto da Andrea De Rosa e interpretato da Anna Della Rosa, vincitrice del 37° Premio Duse e del Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro 2024. "Orlando" racconta la straordinaria vicenda di un personaggio nato uomo nel XVI secolo, che attraversa quattro secoli di storia per poi trasformarsi misteriosamente in donna. Lo spettacolo, basato sulla drammaturgia di Fabrizio Sinisi e sulla traduzione di Nadia Fusini, esplora i confini dello spazio, del tempo e dell’identità, celebrando la libertà e la vitalità dell’immaginazione letteraria.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352, www.fondazionetpe.it

MICHELA GIRAUD

Venerdì 6 dicembre ore 20.30



Vera e pungente più che mai, Michela Giraud fa il suo esordio al Colosseo nel nuovo spettacolo "Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco", la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





CINEMA

OMAGGIO AL CHARLIE CHAPLIN

Giovedì 5 dicembre

Una sera con Chaplin con cinema, musica dal vivo e performance. Giovedì 5 dicembre Tedacà rende omaggio al leggendario Charlie Chaplin attraverso una performance multidisciplinare in cui si propongono due suoi cortometraggi ("One A.M." e "The Vagabond"), accompagnati da alcune incursioni performative e dalla musica dal vivo di Supershock Band. Lo spettacolo sarà in scena alle 21 presso il Cinema Fratelli Marx (corso Belgio 53, Torino) per la stagione “Almeno noi nell’universo” di Fertili Terreni Teatro.

INFO: biglietteria@fertiliterreniteatro.com; 334.8655865.

NON DIRMI CHE HAI PAURA

Mercoledì 4 dicembre ore 20

In uscita nelle sale italiane il 5 dicembre, Non dirmi che hai paura, secondo lungometraggio diretto da Yasemin Şamdereli, sarà presentato in anteprima a Torino nel corso di una serata speciale organizzata da Fandango in collaborazione con AIACE Torino, Film Commission Torino Piemonte e Indyca Film. Alla presentazione del film, segnato da una forte presenza torinese sia nella produzione (Indyca Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte), sia nel cast artistico e tecnico, interverranno la protagonista Ilham Mohamed Osman e la co-regista Deka Mohamed Osman, entrambe nate e cresciute sotto la Mole, pur mantenendo forti legami con la Somalia, loro Paese d’origine. All’incontro, introdotto da Enrico Verra, coordinatore di AIACE Torino, parteciperanno i produttori Simone Catania, Michele Fornasiero e Francesca Portalupi, di Indyca Film, e Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte.

INFO: https://aiacetorino.it/





NAPOLI-NEW YORK CON GABRIELE SALVATORES

Martedì 3 dicembre ore 20.30

Gabriele Salvatores presenterà al pubblico torinese il suo ultimo film Napoli - New York. L'appuntamento è martedì 3 dicembre alle ore 20.30, al Cinema Romano. Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata anni prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

INFO: https://www.cinemaromanotorino.com/film/24649

GRAND TOUR CON MIGUEL GOMES

Sabato 7 dicembre ore 20.15

L'acclamato regista Miguel Gomes arriva a Torino per presentare al pubblico del Cinema Nazionale, il film Grand Tour, vincitore del Premio per la migliore regia a Cannes 2024. La proiezione in presenza del regista sarà sabato 7 dicembre alle ore 20.15. Designato dal Portogallo per la corsa all’Oscar, il film segue le vicende di Edward, funzionario dell'Impero britannico, che nel 1917 intraprende un viaggio dalla Birmania alla Cina: il Grand Asian Tour. L'uomo in procinto di sposare la fidanzata Molly, di mollare tutto e di scappare. Molly però, non si arrende, e all'insaputa del fidanzato decide di seguirlo.

INFO: https://cinemanazionaletorino.com/

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte –proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

INFO: www.aiacetorino.it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it

MOSTRE

CLEOPATRA: LA REGINA, LA DONNA, IL MITO

Fino al 23 marzo

La regina d’Egitto più famosa di tutte, che ha ispirato artisti, cantanti, poeti, registi di ogni epoca: Cleopatra. Indimenticabile nei dipinti di Tiepolo e nell’interpretazione cinematografica di Elizabeth Taylor, la sua vita è ancora oggi per tanti aspetti avvolta nel mistero. Mito e figura storica sono raccontate ai Musei Reali con la mostra Cleopatra: la regina, la donna, il mito. Dopo l’esposizione che già parlava al mondo della cultura egizia, quella dedicata a Iside, un nuovo percorso composto da una sessantina di opere che mostrano un’altra pagina della sua storia.

INFO: https://museireali.beniculturali.it 125 VOLTE FIAT

Fino al 4 maggio

In occasione dell’anniversario dei 125 anni dalla fondazione della FIAT, il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile presenta la mostra 125 VOLTE FIAT che ripercorre la lunga e avvincente storia della fabbrica automobilistica torinese. Attingendo al grandissimo patrimonio visivo prodotto o ispirato da FIAT, la mostra ripercorre il legame che ha unito l’azienda automobilistica torinese allo sviluppo culturale, industriale ed economico dell’Italia e racconta il modello di modernità immaginato, progettato e promosso da un’azienda che con la sua intraprendenza ha influenzato una larga parte della storia nazionale. In esposizione al MAUTO, otto vetture rappresentative della storia del celebre marchio italiano corredate da una ricchissima selezione di opere d’arte, bozzetti d’artista e manifesti pubblicitari, documenti d’archivio e materiali grafici, fotografici e audiovisivi d’eccezione che contribuiscono a definire l’immaginario visivo dell’azienda. Un percorso espositivo che, attraverso la potenza evocativa degli oggetti e delle immagini, racconta oltre un secolo di storia e sperimentazioni – non solo in campo automobilistico – offrendo uno sguardo approfondito sul modello imprenditoriale unico di un’azienda che ha rappresentato la via italiana alla modernità.

INFO: https://www.museoauto.com/ LA BELLEZZA INCISA. DAL '500 AL CONTEMPORANEO

Fino al 4 maggio

L’Albertina espone per la prima volta al pubblico i tesori più preziosi del suo straordinario patrimonio di incisioni storiche, collezionate in più di tre secoli e normalmente custodite nel caveau dell'Accademia di Belle Arti. Nelle sale della Pinacoteca Albertina trovano casa Tiepolo, Piranesi e gli altri grandi maestri della Grafica d’Arte; le prime incisioni cinquecentesche della Cappella Sistina di Michelangelo e degli altri capolavori del Rinascimento e del Barocco. Segni nel tempo che accompagneranno il visitatore ad alcune declinazioni contemporanee del ruolo della grafica tra le discipline artistiche. La mostra aperta a cura di Antonio Musiari per l’excursus storico e di Franco Fanelli per la sezione contemporanea, è infatti l’occasione per scoprire la ricca collezione di incisioni antiche dell’Albertina in un gioco di confronti e rimandi con significativi esempi della produzione contemporanea della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Torino. Il presente e il futuro della Scuola animano questa sezione in cui sono esposti i libri d'artista della collana Hbitat, edita da Albertina Press e realizzati da un gruppo di studentesse e studenti del Biennio Specialistico coordinati da Sonia Gavazza, mentre nelle ultime sale le opere di Cornelia Badelita, docente e artista, dialogano con quelle di Marco Manzolini, suo attuale allievo.

INFO: www.pinacotecalbertina.it DE CHIRICO

Fino al 2 marzo

In occasione del centenario del Surrealismo, il Museo Accorsi Ometto apre una mostra dedicata a uno dei suoi precursori: Giorgio De Chirico. Esposte oltre 70 opere tra cui una cinquantina di dipinti e disegni su carta di De Chirico a cui si affiancano artisti, poeti, scrittori fotografati da Man Ray e Lee Miller. Un percorso che racconta come De Chirico influenza la cultura del movimento dal 1921, anno di inizio della corrispondenza con André Breton, fino al 1928, quando avvenne la definitiva rottura dei rapporti con il Surrealismo. Proprio al rapporto tra Breton e De Chirico è dedicata la vera chicca della mostra: la corrispondenza tra il poeta e l’artista proveniente dalla Bibliothèque littèraire Jacques Doucet di Parigi, per la prima volta esposta al pubblico. Il percorso espositivo si compone di opere realizzate tra Firenze e Roma, come Combattimento di gladiatori o Chevaux devant la mer, per poi passare a opere che si avvicinano già al Classicismo, sperimentato dal 1921 al 1925 a Parigi. Ecco allora la formidabile Lucrezia, l’Autoritratto con la madre, che apre la mostra, e poi ancora L’Aragosta, ma anche l’Autoritratto del 1924, prima opera dechirichiana acquistata dallo Stato Italiano. Fa parte di questo stile classico anche Ulisse, un autoritratto in cui sembra che il pittore inviti il pubblico a entrare nel quadro. Si passa poi alla chiara evoluzione dello stile metafisico come in Facitori di Trofei, gli Archeologi, La famiglia del pittore o Thebes.

INFO: https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it IVANA SUNJIC

Fino all'8 dicembre

Apre la mostra personale di Ivana Sunjic. L'esposizione, allestita alla Rotonda di Talucchi, della Pinacoteca Albertina di Torino, è un percorso che comprende una selezione di 80 scatti fotografici realizzati nell’autunno del 2023 dall’artista fotografa, in un unico piccolo ghetto di Varanasi nel Nord dell'India, considerata la capitale spirituale del paese e lì dove il fiume sacro Gange costituisce l'unico posto della terra in cui gli Dei, secondo l’induismo, permettono agli uomini di sfuggire al Samsara e al Mokcha, un perpetuo ciclo di vita, morte e rinascita, da cui ogni anima è imprigionata.

L’artista, che è stata anche assistente del fotoreporter e ritrattista Steve McCurry, oggi considerato tra i massimi esponenti della fotografia contemporanea, ha finanziato il suo progetto con una campagna di crowdfunding di oltre 100 donatori che dal 2019 hanno mantenuto attiva la loro partecipazione nonostante il suo viaggio fosse stato rimandato a ottobre 2023 a causa della pandemia.

INFO: www.pinacotecalbertina.it

CYPREN GAILLARD

Fino al 2 febbraio

Retinal Rivalry è mostra personale dell’artista Cyprien Gaillard a cura di Samuele Piazza: il mezzo filmico diventa scultura attraverso il nuovo lavoro video dell’artista parigino visibile per la prima volta in Italia dopo il debutto alla Fondazione Beyeler di Basilea, in Svizzera. La mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio 2025. Come di consueto, sarà inoltre possibile visitare partecipare a una serie di visite guidate gratuite messe a disposizione per il pubblico per vivere appieno la mostra come un vero e proprio percorso alla scoperta dell’artista, della sua pratica e dell’opera.

INFO: https://ogrtorino.it/



BLAKE E LA SUA EPOCA

Fino al 2 febbraio

William Blake (1757-1827) è un personaggio di spicco dell'arte e della letteratura britannica. Ignorato quando era in vita, le sue opere visionarie in pittura, stampa e acquerello hanno ispirato intere generazioni e sono ora riconosciute come contributo unico alla cultura mondiale. La mostra, aperta dal 31 ottobre al 2 febbraio, propone una selezione delle sue opere più belle dalla collezione della Tate UK, inserite nel contesto di un momento convulsivo dell'arte, dell'immaginazione e della storia britannica. Blake ha vissuto un periodo rivoluzionario, un’epoca di radicale trasformazione delle idee sull'arte e l'immaginazione, in cui gli artisti hanno veicolato l'arte verso territori immaginari nuovi e inesplorati. Le immagini senza tempo di Blake saranno esposte accanto a quelle degli artisti che più lo hanno ispirato, tra cui Henry Fuseli, Benjamin West e John Hamilton Mortimer. La mostra presenta Blake e gli artisti che ha ammirato e che ha ispirato, offrendo una visione entusiasmante di un’epoca di straordinaria originalità e innovazione dell'arte britannica. Ogni sezione tematica della mostra sarà incentrata su una selezione di opere chiave di Blake accanto a opere strettamente correlate di altri artisti, secondo categorie distinte volte a illustrare una diversa dimensione dell'immaginazione poliedrica di William Blake: Incantesimi, Creature fantastiche, Orrore e Pericolo, Il Gotico, Uno sguardo romantico al Passato, Satana e gli Inferi.

INFO: https://lavenaria.it/it/mostre/blake-sua-epoca ERA COME ANDARE SULLA LUNA e WALKING MOUNTAINS

Fino al 26 giugno

In occasione della settimana dell’arte, anche il Museo della Montagna apre alla nuova stagione delle mostre con una doppia esposizione: Era come andare sulla. K2 1954 e Walking Mountains. La prima è dedicata alla storica spedizione che portò per la prima volta al raggiungimento della vetta, mettendo in luce l’apporto dell’industria italiana che in pochi mesi riuscì a sviluppare materiali innovativi, testati dagli alpinisti della spedizione e diventati fondamentali nell’evoluzione dell’alpinismo. La seconda è dedicata all’attraversamento della montagna diventa occasione per un dialogo inedito con l’alterità, con la dimensione biotica e abiotica; strumento per un’evoluzione del sentire; esperienza di rinnovamento della coscienza individuale e collettiva; occasione per riconoscere che il genere umano è parte non indispensabile di un tutto; atto radicale − intimo e politico al tempo stesso − di disubbidienza e rivoluzione.

INFO: https://www.museomontagna.org/ SALVO

Fino al 25 maggio

Arrivare in tempo è il titolo della più grande mostra retrospettiva dedicata all’artista Salvo, organizzata alla Pinacoteca Agnelli, in contemporanea con Artissima e la Art Week torinese e aperta fino al 25 maggio 2025. L’esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, occupa tre piani della Pinacoteca in un percorso che racconta l’artista, siciliano d’origine, ma torinese d’adozione, che andò sempre controcorrente rispetto ai suoi tempi. Precursore, protagonista di una traiettoria indipendente e originale. Attraverso otto capitoli e 170 opere, la mostra presenta alcuni dei momenti più importanti del lavoro artistico di Salvo, mettendo in evidenza alcuni aspetti come la sperimentazione nella ripetizione degli stessi soggetti; il ruolo dell’artista e il suo rapporto con la storia dell’arte, con la scrittura e la letteratura.Si passa dalle fotografie concettuali, passando ai bar, con i famosi giocatori di flipper, per raggiungere i paesaggi urbani, con strade, periferie, fabbriche, porti, fino alla suggestiva sala dedicata ai notturni e agli amati tramonti, cui l’artista voleva sempre “arrivare in tempo” per poterli ammirare.

INFO: https://www.pinacoteca-agnelli.it/

MARIA MORGANTI E MARY HEILMANN

Fino al 16 marzo

Il colore in tutte le sue declinazioni alla Gam Torino che per la settimana dell’arte contemporanea inaugura due nuove personali. Al primo piano si trova quella dell’artista americana Mary Heilmann. L’esposizione, curata da Chiara Bertola, direttrice della GAM, è stata realizzata con la collaborazione dell’artista e dello Studio Heilmann di New York. La mostra ripercorre i sessant’anni della sua carriera, dai primi dipinti geometrici degli anni ‘70 fino alle recenti tele sagomate in colori fluorescenti. Le sessanta opere in mostra attraversano la sua gioiosa produzione per offrire uno sguardo ampio sul suo approccio ludico all’astrazione, toccando passaggi fondanti e nuclei tematici della sua opera. Insieme a Heilmann, al piano -1 della Gam, inaugura anche la mostra antologica di Maria Morganti. Una selezione di opere realizzate tra il 1988 e il 2024, con la curatela di Elena Volpato. La ricerca di Maria Morganti parte dallo stesso gesto pittorico, nella sua ripetizione ed espansione nel tempo: una tela su cui viene tracciato giorno per giorno un nuovo colore, ma cui viene lasciato un sottile margine del colore del giorno prima.

INFO: www.gamtorino.it SALVO - ARRIVARE IN TEMPO

Fino al 25 maggio

Pinacoteca Agnelli presenta la più grande mostra postuma dedicata all’artista Salvo. L’esposizione, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti, occuperà tutti e tre i piani della Pinacoteca in un percorso retrospettivo che evidenzia come la pittura di Salvo - nei grandi cicli tematici ripetuti, nell’attenzione verso i temi della storia dell’arte e nello studio della luce - sia sempre stata in continuità con le sue prime ricerche concettuali. La mostra retrospettiva a lui dedicata metterà in luce questa traiettoria assolutamente originale, sottolineando con uno sguardo inedito come la pittura di Salvo non sia in contrapposizione con il suo primo periodo concettuale, ma ne assorba caratteristiche e intenzioni, inserendosi coerentemente nel suo percorso artistico. Realizzata in stretta collaborazione con l’Archivio Salvo, la mostra si focalizza su alcuni dei motivi fondamentali della ricerca dell’artista: il concetto di ripetizione nell’esplorazione di motivi ricorrenti, inteso sia come tecnica pittorica sia come urgenza concettuale; la riflessione sulla pittura come linguaggio e sul linguaggio come arte; il rapporto tra storia dell’arte e sguardo sulla quotidianità. Salvo, uno degli artisti pionieri del secondo Novecento italiano, si è posto in modo indipendente rispetto a correnti e tendenze, mantenendo sempre un’attenzione particolare per i soggetti e i linguaggi della storia dell’arte. In virtù di questo rapporto privilegiato, la sua mostra monografica in Pinacoteca si estende per la prima volta anche in altri spazi della Pinacoteca e all’interno dello Scrigno, in dialogo con la collezione permanente.

INFO: www.pinacoteca-agnelli.it MUTUAL AID

Fino al 23 marzo

Al Castello di Rivoli quest'autunno apre la mostra Mutual Aid – Arte in collaborazione con la natura, un grande progetto espositivo dedicato alla sostenibilità a cura di Francesco Manacorda e Marianna Vecellio, che aprirà al pubblico da giovedì 31 ottobre 2024 a domenica 23 marzo.

La mostra esplora la collaborazione creativa tra esseri umani e mondo non umano coinvolgendo una selezione di artisti che hanno affrontato la questione dell’interdipendenza tra uomo e natura dagli anni Sessanta a oggi. L’esposizione traccia un percorso che attraversa le diverse fasi della riflessione artistica sull’ecologia, culminando nella crisi climatica attuale e negli sviluppi teorici in cui la centralità dell’uomo nel sistema naturale viene messa in questione. L’elemento centrale del progetto espositivo è la vera e propria condivisione del processo creativo tra artisti ed elementi naturali (animali, vegetali e inorganici), interpretato per l’occasione dai lavori di artisti come Maria Thereza Alves, Michel Blazy, Bianca Bondi & Guillaume Bouisset, Caretto/Spagna, Agnes Denes, Hubert Duprat, Henrik Håkansson, Tamara Henderson, Aki Inomata, Renato Leotta, Nicholas Mangan, Yannis Maniatakos, Nour Mobarak, Precious Okoyomon, Giuseppe Penone, Tomás Saraceno, Robert Smithson, Vivian Suter e Natsuko Uchino.

INFO: www.castellodirivoli.org MARIO MERZ

Fino al 2 febbraio

La mostra che celebra il centenario della nascita di Mario Merz si arricchisce di altre tre opere, due igloo e una grande tela, in occasione della settimana dell’arte contemporanea torinese. Entrano così negli spazi della Fondazione Merz l’Igloo di pietra, realizzato nel 2002 con marmo rosa dell’Argentina, uno degli ultimi a cui lavorò l’artista. Insieme all’Igloo del 1997, chiamato foglie d’oro, cambia la percezione dello spazio nella, un aspetto su cui si concretava molto l’opera di Merz. L’altro Igloo che si aggiunge è quello del pane realizzato nel 1989 per l’esposizione al Guggenheim di New York. Il pane adagiato sulla gabbia di metallo proviene dal forno più vicino alla Fondazione Merz. Completa il percorso, la grande tela lunga dieci metri dall’evocativo titolo Geco in casa realizzata nel 1983. Obiettivo è ancora volta valorizzare volontà di Merz di valorizzare le cose ordinarie cui non dedichiamo sufficiente attenzione. L’intera mostra segue il fil rouge del pensiero di Claude Levy Strauss legato alla necessità di individuare la natura profonda che si cela dietro ai modelli per arrivare alla base del pensiero umano. La necessità di raggiungere un senso di leggerezza concettuale guardando alla natura e allo scorrere del tempo che è alla base delle opere esposte.

INFO: https://www.fondazionemerz.org TORINO STOP Fino al 24 gennaio

A bordo di una Fiat 127 Special per un breve viaggio di 30 minuti in cui riflettere su temi e problematiche di oggi. È la proposta dell’artista Cristian Chironi che sarà ospite della Project Room del Mauto per la mostra Torino Stop. Ribattezzata “Camaleonte” per la sua capacità di cambiare colore in base al contesto, l’auto con cui i visitatori potranno fare questo tour alternativo per le vie della città, è al centro del suo progetto artistico. Personalizzata richiamando i colori delle case di Le Corbusier si presenta come una tastiera “architettonica”, dove i colori si accostano come suoni, manipolando lo slogan del celebre architetto “una casa è una macchina da vivere”. In occasione della mostra, aperta al pubblico dal 29 ottobre al 12 gennaio 2025, la Fiat Camaleonte sarà parcheggiata in modalità sonora all'interno di un allestimento pensato per il museo e sarà protagonista della performance per le strade di Torino.

INFO: www.museoauto.com RILEGGERE IL RISORGIMENTO

Fino al 16 febbraio

La mostra, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è curata da Alessandro Bollo, Silvia Cavicchioli e Daniela Orta e vuole ricordare, a 140 anni dall’evento, il primo allestimento del Museo del Risorgimento: il Tempio del Risorgimento all’interno dell’Esposizione Generale Italiana del 1884 nel Parco del Valentino, un allestimento provvisorio, preludio della successiva costituzione, nel 1901, del Museo. Cosa resta oggi dei valori di allora? Cosa significa oggi il Risorgimento? Come interpretarne le storie, i personaggi in una chiave attuale e contemporanea? Con Rileggere il Risorgimento. Torino/Italia: 1884-2024 si vuole riflettere – attraverso oggetti, cimeli, video e narrazioni – su questi interrogativi e sull’attualità di valori fortemente radicati nel passato, ma tuttora attuali.

INFO: www.museorisorgimentotorino.it BERTHE MORISOT

Fino al 9 marzo

Nell’anno internazionalmente dedicato all’Impressionismo, dal 16 ottobre 2024 al 9 marzo 2025 la GAM presenta la mostra “Berthe Morisot. Pittrice impressionista”, che celebra la storia e il percorso artistico dell’unica donna tra i fondatori del movimento impressionista. L’esposizione a cura di Maria Teresa Benedetti e Giulia Perin, è in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi e illustra il legame di Morisot con la poetica del movimento, facendo emergere il suo personalissimo timbro nel cogliere la labilità dell’attimo, simbolo della fragilità dell’esistenza. Attraverso una selezione di opere, tra celebri dipinti e incisioni, provenienti da prestigiose istituzioni pubbliche – tra cui, oltre al Musée Marmottan Monet di Parigi, il Musée d'Orsay di Parigi, il Musée des Beaux-Arts di Pau, il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Musée d'Ixelles di Bruxelles, l’Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) di Parigi – e importanti collezioni private, la mostra ripercorre la vita e la carriera di Berthe Morisot, dai suoi esordi connessi al sodalizio artistico e umano con Édouard Manet, fino alla piena adesione alla poetica impressionista. Il percorso espositivo si sviluppa in sezioni tematiche dedicate ai principali soggetti protagonisti della produzione di Morisot - luoghi all’aperto, interni animati da figure colte in situazioni di intimità o nel brillio della vita sociale, paesaggi marini, famiglia, case e giardini – e racconta il suo stile leggero, talvolta sorprendentemente ellittico e moderno. L’allestimento accoglie anche un display, appositamente ideato per il percorso espositivo, di Stefano Arienti, artista italiano tra i più riconosciuti, che crea un confronto con Morisot e i valori del linguaggio impressionista, a cura di Chiara Bertola, Direttrice della GAM.

INFO: www.gamtorino.it TOLKIEN

Fino al 16 febbraio

La Reggia di Venaria celebra i settant’anni dalla pubblicazione de Il Signore degli Anelli con la mostra dedicata al suo autore, John Ronald Reuel Tolkien. Fino al 16 febbraio, sono ospitati libri appartenuti allo scrittore e linguista di Oxford, ma anche fotografie e lettere di famiglia, la riproduzione del suo scrittoio, e poi ancora i disegni, suoi e di altri autori dopo di lui, fumetti, acquerelli, diverse edizioni delle sue produzioni e una sala immersiva. Spazio anche al film della trilogia de Il Signore degli Anelli firmata da Peter Jackson con un flipper ispirato alla pellicola, giochi da tavolo e copie di abiti dei personaggi. Un percorso che si vanta di essere il più grande mai realizzato in Italia che vuole quindi raccontare l’uomo prima del professore, ma anche il suo lavoro accademico e quello da romanziere. Tra le sezioni rilevanza viene dedicata ai sue due viaggi in Italia: ad Assisi e Venezia. “Sono innamorato dell’italiano, e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo” scriveva in una lettera. Un’influenza quella dell’Italia che pose anche nel suo lavoro confrontandosi con studio e intellettuali del nostro paese.

INFO: lavenaria.it #SERIALMANIA

Fino al 24 febbraio

Nell’epoca d’oro delle serie, il Museo Nazionale del Cinema di Torino gli dedica un’intera mostra che spazia dai grandi classici, come Twin Peaks, E.R. Medici in prima linea, Friends fino ai più recenti come Squid Games, House of cards, Il trono di spade e Mare fuori. Curato da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni e allestiti al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, il percorso espositivo ripercorre attraverso dodici titoli iconici, dagli anni ‘90 ad oggi, gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e le serie tv, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione.

INFO: www.museocinema.it/it TINA MODOTTI E MIMMO JODICE

Fino al 2 febbraio

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino annuncia il programma espositivo per il prossimo autunno, questa volta dedicato a due grandi maestri della fotografia: Tina Modotti e Mimmo Jodice. Dal 16 ottobre 2024 gli spazi del Centro accolgono la mostra Tina Modotti. L’opera, a cura di Riccardo Costantini – promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e realizzata in collaborazione con Cinemazero – dedicata a una delle figure più rilevanti della fotografia del XX secolo. Il percorso espositivo si snoda intorno all’avventurosa vita della fotografa, nata da un’umile famiglia di Udine, poi emigrata negli Stati Uniti e successivamente in Messico, da dove è stata esiliata, migrando in Germania, Russia, Spagna, per poi ritornare in Messico, dove si è spenta a soli 46 anni. Le 300 opere esposte a Torino raccontano la poliedricità, le peculiarità artistiche, l’indole curiosa, partecipe e libera di Modotti, che durante la sua breve ma intensa carriera è riuscita a catturare l’intensità e i contrasti dei mondi che ha attraversato, espressi con ritratti di vita quotidiana, ma anche e soprattutto raccontando l’ingiustizia, il lavoro, l’attivismo politico, la povertà, le contraddizioni del progresso e del passaggio alla modernità. La mostra di CAMERA ha inoltre una rilevanza dal punto di vista documentale, in quanto raccoglie diversi materiali inediti, video, riviste, documenti, ritagli di quotidiani, ritratti dell’artista, nonché fotografie che risalgono alla prima e unica esposizione che realizzò Tina Modotti nel 1929 e che testimoniano e rendono giustizia all’arte della fotografa. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo edito da Dario Cimorelli Editore. In concomitanza, fino al 2 febbraio 2025, la Project Room di CAMERA ospiterà Mimmo Jodice. Oasi, mostra in collaborazione con Fondazione Zegna. Curata da Walter Guadagnini con la collaborazione di Barbara Bergaglio, la mostra presenta per la prima volta 40 immagini appartenenti alla serie realizzata dal fotografo napoletano tra la primavera e l’inverno del 2008, per una committenza ricevuta dalla Fondazione. Uno straordinario corpus all’interno del quale è possibile ritrovare tutta la poetica di Jodice, la sua capacità di trasformare gli elementi della realtà, naturali o artificiali, paesaggi o interni, piante o macchinari industriali, in visioni metafisiche, sospese nel tempo e nello spazio.

INFO: www.camera.to DALLA GNAM DI ROMA AI MUSEI REALI

Fino al 2 marzo

Un'ottantina di opere dei grandi maestri del Novecento italiano sono in arrivo dalla Gnam di Roma ai Musei Reali. curata dalla direttrice della Gnam Renata Cristina Mazzantini e da Luca Massimo Barbero, la mostra affianca i capolavori di Giuseppe Capogrossi, ma anche di Lucio Fontana, Alberto Burri, Mimmo Rotella, Afro e Piero Dorazio, Giulio Turcato, Gastone Novelli, Toti Scialoja, Michelangelo Pistoletto, tutti a confronto tra loro con opere storiche.

INFO: museireali.beniculturali.it/ BEYOND ALIEN H. R. GIGER

Fino al 16 febbraio

Alien è in città. A dieci anni dalla scomparsa di Hans Ruedi Giger, il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito - Mastio della Cittadella di Torino rende omaggio alla mano dietro la creazione dell’iconico mostro extraterrestre. Fino al 16 febbraio 2025, apre la mostra 'Beyond Alien: H.R. Giger', un percorso espositivo che racconta uno degli artisti più affascinanti e controversi del secondo Novecento, che presenta la più ricca collezione di opere del maestro esposte in Italia. La mostra, a cura di Marco Witzig, massimo esperto internazionale dell’artista, è prodotta da Navigare s.r.l, in coproduzione con Glocal Project e ONO arte e vuole ripercorrere l’intera carriera del grande maestro svizzero che ha profondamente cambiato e influenzato il surrealismo, l’horror fantascientifico e l’immaginario gotico contemporaneo. Oltre settanta pezzi originali fra dipinti, sculture, disegni, fotografie, oggetti di design e video provenienti dal Museo Giger, in Svizzera, diretto da Carmen Giger, vedova del maestro.

INFO: www.museocinema.it/it/news/9961 CHANGE. IERI, OGGI, DOMANI. IL PO

Fino al 13 gennaio

A Palazzo Madama una mostra che, in parallelo a un ampio progetto territoriale, racconta il tema della crisi climatica prendendo come punto di partenza i cambiamenti millenari lungo il percorso del fiume Po. Change. Ieri, oggi, domani. Il Po è il titolo dell’iniziativa che coinvolge l’Assessorato alla Cura della Città, Verde Pubblico e sponde fluviali della città di Torino, ma anche ABDPO e l’Aipo, il Polito e l’Eruopean Research Institute. La mostra allestita a Palazzo Madama affronta il tema dell’acqua e del nostro Grande Fiume attraverso la pittura e la fotografia, ma anche i reperti fossili, le cartografie storiche.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it ARCA. ANTONIO BIASUCCI

Fino al 6 gennaio

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025. Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

INFO: gallerieditalia.com/it/torino LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

