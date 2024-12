Festival delle Cultura e Comunicazione Memetica, Urmet è sponsor e partner di Memissima

Le radici torinesi e la continua ricerca dell’innovazione sono peculiarità comuni che avvicinano Urmet a Memissima, il festival della cultura memetica ideato dall‘artista Max Magaldi che ospita, giovedì 5 (presso la Scuola Holden), venerdì 6 e sabato 7 dicembre (presso l’hub culturale Off Topic), incontri, approfondimenti e laboratori su un linguaggio di comunicazione che sta diventando un fenomeno culturale.

Memissima interpreta quindi concretamente ed esalta il cambio di paradigma della comunicazione moderna che Urmet intende recepire, sperimentando nuovi linguaggi e una comunicazione coraggiosa, innovativa e accattivante sul suo target di riferimento storicamente “maturo” ma anche per dialogare con le nuove generazioni: questo il senso della sponsorizzazione di un festival così frizzante e originale da parte della multinazionale torinese.

«Siamo felici e orgogliosi di essere sponsor e parte integrante della quarta edizione di Memissima - conferma Simona Quaglia, responsabile ufficio comunicazione Urmet -

Abbiamo colto l’invito dell’organizzazione di esplorare un mondo conosciuto ma poco percorso in ambito di comunicazione aziendale. Sarà divertente e costruttivo provare nuove modalità di creare messaggi nel complesso e affollato panorama multimediale che caratterizza la nostra quotidianità, i social e il nostro settore».

La sponsorizzazione di Urmet prevede, oltre alla presenza costante del brand durante tutto il festival, tre momenti importanti.

In primis, la realizzazione del contest e del “Premio Urmet “: con una call dedicata è stato lanciato un vero e proprio brief ai creator e memer di tutta Italia, che hanno reinterpretato varie peculiarità del brand Urmet (dalla vita degli installatori, al prodotto iconico come il videocitofono) in chiave memetica. I contenuti, tutti interessanti, saranno presentati durante l’evento e alcuni di essi diventeranno protagonisti del canale IG di Urmet.

E ancora, venerdì 6 dicembre alle 10, è in programma lo speech “Usare Responsabilmente Meme E Trionfare“ insieme a Simona Quaglia, che illustrerà l’attenzione delle aziende nell‘utilizzare un linguaggio memetico nei propri piani di comunicazione, oltre alla curiosità nel farlo, a partire proprio dal contest. L’incontro si inserisce nel format “Meme per gli acquisti“, pensato per studiare il rapporto tra meme e pubblicità.

Infine, nella serata finale di Memissima prevista per sabato 7 dicembre presso Off Topic, Urmet premierà, all’interno dei Meme Awards, il vincitore del contest con il “citofono d’oro“.