Volley A1/F: dopo la bella prova con Scandicci, arriva l’ultimo derby dell’andata [FOTO]

La Wash4green Pinerolo ha tirato fuori le unghie e il bel gioco, ma la battaglia entusiasmante con la Savino Del Bene Scandicci non è stata fortunata. L’1-3 delle toscane ha lasciato l’amaro in bocca e domani, domenica 8 dicembre, alle 17, le ‘pinelle’ affronteranno l’ultimo derby piemontese dell’andata al PalaFenera della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Una partita importante per valutare i progressi mostrati con Scandicci e per cercare di tornare a fare punti dopo lo stop casalingo.