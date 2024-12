Volley A1/F: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 schiaccia la Wash4green Pinerolo

Un set fantasma, poi l’orgoglio, ma non basta. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude la pratica in 3 set e in un’ora e un quarto. Dopo la bella prestazione di mercoledì con Scandicci, la Wash4green Pinerolo non si conferma e affonda nell’ultimo derby dell’andata. Mvp la ex Gray.

Primo set

25-6 al primo set point. Il punteggio parla da sé. Chieri gioca una pallavolo veloce e grintosa, con il 54% in attacco. Pinerolo non pervenuta, malgrado numerosi cambi per dare una scossa.

Secondo set

Pinerolo scende in campo e va sullo 0-3. Ma viene recuperata subito (3-3). Nasce una sfida di fughe e controfughe, ma Gray e Zakchaiou fanno sentire il loro peso a muro e in attacco e Chieri riprende il largo sul 20-16, con Gicquel. Le padrone di casa si conquistano 5 set point, le ‘pinelle’ ne annullano due e chiude Omoruyi (25-21).

Terzo set

Le ‘pinelle’ partono di nuovo con atteggiamento propositivo e vanno sull’1-3. Ma Chieri pareggia ancora subito (3-3). Chieri mette la freccia sul 7-5 con Zakchaiou, ma Pinerolo recupera e va sul 7-8 grazie a un colpo fuori di Skinner. Sfruttando un turno di Akrari in battuta, con un ace e un muro, le ospiti si spingono sul +3 (9-12). Omoruyi sigla la parità (13-13) e le padrone di casa tornano avanti 20-17. Non è lo strappo decisivo, perché un muro di Smarzek mette a terra il 20-20. Le ‘pinelle’ fanno di nuovo un balzo (21-23). Ma Chieri risponde subito (23-23) e chiude al primo set point: 25-23.