Breuil-Cervinia (AO): al via le cene d’Autore, la rassegna gourmet dell’Hotel Hermitage

I festeggiamenti per i 50 anni dell’attività dell’Hotel Hermitage iniziano con una serata di eccellenza culinaria, dove la ristorazione diventa un’arte e ogni piatto racconta una storia.

La serata prenderà il via con un elegante aperitivo Moët & Chandon, che prepara il palato ad un menù, impreziosito dalla maestria di tre chef d’eccezione e che comprende piatti unici e ricercati.

Questo il menù:

Amouse bouche – Un piccolo assaggio per stuzzicare l’appetito, un sorso di creatività.

Uovo Biologico, cavolfiore e aringa – Un piatto dello Chef Andrea Campani, che combina ingredienti freschi e naturali, creando una sinfonia di sapori.

Radicchio Tardivo, fondo vegetale e pepe lungo – Una proposta firmata dallo Chef Martin Lazarov, che esalta la robustezza del radicchio con delicate note speziate.

Risotto al gambero rosso di Mazara del Vallo – Un’interpretazione raffinata dello Chef Giovanni Porretto, che propone un risotto cremoso e ricco di sapore, arricchito da gamberi freschi di alta qualità.

Agnolotti del Plin, suino nero dei Nebrodi, Ragusano e tartufo nero – Un piatto d’autore dello Chef Martin Lazarov, che celebra le tradizioni gastronomiche siciliane con un raffinato tocco moderno.

Guancia di manzo, patate al rafano e cicorie piccanti – Creata dallo Chef Andrea Campani, questa pietanza offre un perfetto equilibrio tra la dolcezza della carne e il piccante delle cicorie, in un piatto ricco di consistenze e sapori.

Panettone artigianale, rosolato al burro d’alpeggio – Un dolce classico reinterpretato da Campani, servito con una soffice mousse al mascarpone e nocciole IGP piemontesi, per un finale goloso ed elegante.

Zabaione al Passito di Pantelleria Bukkuram, pere cotte al sale e cioccolato di Modica – Un dessert di Giovanni Porretto, che unisce dolcezza e sapidità, portando in tavola l’essenza di ingredienti locali di qualità superiore.

Gli chef:

Andrea Campani – Executive Chef de “L’Osteria del Borro” e “Il Borro Tuscan Bistro” in Toscana. Campani, fiero delle sue radici toscane, unisce tradizione e innovazione, elevando la cucina regionale con un approccio raffinato e contemporaneo. Da quando è alla guida di “L'Osteria del Borro”, ha fatto della qualità dei prodotti e della stagionalità i suoi punti fermi.

Martin Lazarov – Executive Chef di “Principe di Belludia” e “Casa Pasta”, presso Il San Corrado di Noto, in Sicilia. Nato in Macedonia nel 1995, Lazarov si è trasferito in Italia dove ha sviluppato una creatività culinarie straordinaria. La sua cucina è un viaggio che combina tradizione locale e innovazione, portando in tavola piatti sorprendenti e di alta gastronomia.

Giovanni Porretto – Executive Chef di “La Chandelle” all’Hotel Hermitage di Breuil-Cervinia. In qualità di membro del consiglio direttivo nazionale di Euro-Toques, Porretto ha affinato la sua arte in alcuni dei migliori ristoranti d’Italia. La sua filosofia culinaria è caratterizzata da continua sperimentazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Per informazioni e prenotazioni: Hotel Hermitage Breuil - Cervinia, 11021 | Valtournenche (AO)

Telefono: +39 0166 948998 | Email: info@hotelhermitage.com