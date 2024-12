Il Tar sospende la chiusura di 5 uffici postali a Torino fino a gennaio

Dopo il ricorso dell’amministrazione comunale, il Tar ha sospeso la chiusura dei cinque uffici postali in Torino annunciato da Poste Italiane. Un fermo stabilito dall’azienda per il 16 dicembre che ora slitta all’8 gennaio, data in cui è atteso l’ulteriore pronunciamento da parte del Tribunale Amministrativo.

Gli uffici a rischio chiusura

Poste Italiane aveva annunciato di voler riorganizzare il servizio in favore di una maggiore digitalizzazione, del potenziamento dell'App per i pagamenti e gli altri servizi online.

A fare le spese di questo piano i cinque uffici postali di : via Nizza 88 (Torino 55), via Francesco Guicciardini 28 (Torino 13); via Verres 1/A (Torino 78); corso Casale 196 (Torino 53) e via alla Parrocchia 3/A (Torino 54). Ad essere maggiormente colpite dalla scure le zone di Torino est e nord, con tre chiusure di uffici postali tra Madonna del Pilone, Cavoretto e Barriera di Milano. Tocca poi al centro e San Salvario.

"Quello postale - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - è un servizio primario per la comunità e gli uffici presenti nei quartieri svolgono anche una funzione di presidio sul territorio. Nonostante la nostra contrarietà e senza la necessaria concertazione Poste Italiane ha deciso la chiusura di ben 5 uffici dislocati sul nostro territorio". "Per questo - aggiunge - siamo stati costretti a ricorrere al Tar contro la decisione, nell’interesse dei diritti delle torinesi e dei torinesi, che non possono e non devono veder scomparire un servizio importante a causa di logiche guidate primariamente da criteri economici".