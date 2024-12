"Suo marito ha investito un pedone": così un finto carabiniere ha tentato di truffare una coppia di anziani di Beinasco

Il metodo, ormai noto, è quello dei "finti carabinieri": un uomo che si spacciava per appartenente all’Arma aveva chiamato la famiglia di anziani di Beinasco invitando l’89enne a presentarsi in caserma. Poi, mentre l’uomo era assente da casa, il sedicente carabiniere aveva ricontattato la famiglia, dicendo alla moglie, che di anni ne ha 86, che l’uomo era stato trattenuto in quanto aveva investito un pedone. Alla luce di questo, però, il truffatore spiegava alla donna che, preparando una somma in contanti da consegnare a titolo di cauzione ad una persona che sarebbe andata a casa loro, il marito sarebbe stato rilasciato.