Tuttocapsule, per fare cultura del caffè: preparazione, professionalità e trasparenza

In poco più di dieci anni TUTTOCAPSULE, azienda con sede a Settimo Torinese (TO), si è affermata come la prima catena retail italiana dedicata al mondo del caffè.

La puntata di Report dedicata al mondo del caffè ha messo in luce una serie di criticità e ha sollevato interrogativi sull’effettiva professionalità degli operatori, gli stessi quesiti che sono alla base del progetto Tuttocapsule e ai quali l’azienda cerca, da sempre, di dare soluzioni e risposte concrete.

La prima soluzione riguarda ovviamente la formazione interna, che avviene nel training center aziendale e prevede anche incontri e relazioni con i principali torrefattori, oltre a giornate presso le loro aziende, il tutto organizzato sia per il personale aziendale che per i franchisee.

La seconda soluzione riguarda la possibilità di approcciare e realizzare due differenti format di vendita: Tuttocapsule La Caffetteria e Accademia - La Caffetteria.

“Per fare cultura del caffè, serve preparazione e professionalità, ma anche trasparenza , il consumatore deve sapere a che tipo di prodotto sta approcciando e acquisire consapevolezza di cosa c’è dentro la tazzina – dichiara Vincenzo Pagliero CEO di Tuttocapsule – Con 200 negozi in 20 paesi, abbiamo una buona panoramica su quella che è la realtà del caffè espresso in Italia e nel mondo. Pensiamo che il nostro percorso formativo porti sì professionalità, ma anche a una consapevolezza nell’operatore che viene poi trasferita al consumatore. La scelta di aprire un locale con il format Tuttocapsule La Caffetteria, comporta un impegno, economico e professionale, molto diverso rispetto all’apertura di un locale con il format Accademia – La Caffetteria.”

Infatti, nel format Tuttocapsule La Caffetteria – sono in uso macchine a cialde e montalatte, si mira all’uniformità del processo, minimizzando la specializzazione degli operatori. L'uso di capsule e cialde garantisce in termini di qualitativi e di safety, un'offerta che gioca con la produzione di bevande base latte o vegetale e sfrutta a pieno le referenze del punto vendita Tuttocapsule.

Tuttocapsule La Caffetteria è quindi un locale smart, adatto anche per piccoli spazi, che ha comunque a disposizione un’ampia scelta tra i migliori marchi di caffè.

Diversa è la proposta del format Accademia – La Caffetteria, dove a cominciare dagli arredi, si sviluppa una proposta di servizio e di caffè di altissima qualità: Specialty Coffee monorigine 100% Arabica. In Accademia tutto è curato nei minimi particolari, dall’approfondita preparazione tecnica e professionale del personale, all’accoglienza clienti, a una selezione food, pensata appositamente per esaltare ogni nota aromatica del caffè.

“La nostra proposta di format diversificati, è studiata attentamente per delineare percorsi professionali definiti - aggiunge Pagliero - che diventano offerta chiara per il consumatore. Gli Specialty a marchio Pagliero roasted in Barolo serviti in Accademia- La Caffetteria, ad esempio, hanno una confezione “parlante” dove è indicato tutto ciò che riguarda quel caffè, anche il tipo di tostatura”.