Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo alla prova Novara per far punti contro una big

Il Pala Bus Company è sold out e domani, giovedì 26, la Wash4green Pinerolo affronta la prima big del campionato, nel giro di ritorno. A Villafranca Piemonte, alle 16, è attesa l’Igor Gorgonzola Novara. Le novaresi sono terze in classifica a soli tre punti dalla seconda, Scandicci, ma beneficiano della gara in meno di Milano, che dovrà recuperare lo scontro proprio con le pinelle.

Dopo un girone di andata altalenante, chiuso al nono posto a 15 punti, la Wash4green cerca di risalire la classifica ed entrare tra le prime otto per giocarsi i play off scudetto.