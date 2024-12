"Nessun dorma 6.0", la nuova stagione teatrale del Comune di Vinovo

Torna in versione rinnovata la stagione teatrale del Comune di Vinovo.

Le proposte per il 2025 sono particolarmente variegate: con spettacoli che vanno dal monologo alla stand up comedy passando per il match di improvvisazione teatrale, il cartellone di Nessun dorma! 2025 offre al pubblico spettacoli e atmosfere più eterogenei, con l’intento di andare incontro ai gusti di fasce di pubblico potenzialmente più ampie, anche a livello anagrafico.

Si comincia venerdì 10 gennaio con Il settimo giorno lui si riposò, io no, delle bravissime Enrica Tesio e Andrea Mirò: non solo uno spettacolo, ma “una seduta di auto aiuto, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere!”, con il contrappunto musicale di Andrea Mirò. Il settimo giorno lui si riposò, io no è il racconto di due donne straordinariamente talentuose per uno spaccato, attualissimo e incredibilmente ironico, del nostro tempo.



Secondo appuntamento per venerdì 7 febbraio con la comica e scrittrice Alessandra Faiella e il suo monologo ad alto contenuto satirico La versione di Barbie, dissacrante itinerario di formazione della donna di oggi dalla nascita alla morte.

Terzo appuntamento per venerdì 14 marzo, con il Match di improvvisazione teatrale portato in scena dall'Associazione Culturale Teatrosequenza, una divertente serata di improvvisazione completa, senza copioni, travestimenti o scenografie, in cui il pubblico è chiamato a interagire con le squadre di attori sul palco. Lo spettacolo è adatto anche a bambini e ragazzi .

La rassegna si chiude venerdì 11 aprile con la bravissima Arianna Porcelli Safonov e il suo Fiabofobia, una collana di racconti che indaga e ironizza sulle fobie che ci accompagnano - a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti - scritta per ridere e per riflettere.

Tutti gli spettacoli vanno in scena il venerdì alle ore 21 al Cinema Auditorium di Vinovo.

BIGLIETTI: abbonamento ai 4 spettacoli 50 euro;

biglietto intero 15 euro;

biglietto ridotto (per persone da 14 a 18 anni) 10 euro;

biglietto UNDER 14 (fino a 13 anni compiuti) 5 euro.

Per le prevendite si può visitare www.ticket.it, oppure contattare l'ufficio manifestazioni del Comune di Vinovo (011.9620413 – manifestazioni@comune.vinovo.to.it).