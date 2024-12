"Free Cecilia": il sit-in in piazza Castello a sostegno della giornalista arrestata in Iran

Sala si trovava in Iran dal 12 dicembre in possesso di un regolare visto giornalistico e sarebbe dovuta rientrare in Italia il 20 dicembre, ma dal giorno prima il suo cellulare è risultato irraggiungibile. Venerdì Chora Media ha rilasciato la notizia del suo arresto, ancora senza motivazioni conosciute, e della detenzione nel carcere Evin di Teheran, famigerato per la detenzione di prigionieri politici e dissidenti. Nelle ultime ore, le notizie per cui il suo arresto potrebbe essere collegato a quello dell'iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, effettuato tre giorni prima in Italia su ordine degli Stati Uniti per accuse di terrorismo.

"Siamo qua - ha dichiarato Igor Boni di Europa Radicale e presidente fino al 2024 di Radicali Italiani - non solo per chiedere di riportare a casa Cecilia Sala, ma anche per l'ennesima volta per manifestare contro il regime assassino dell'Iran. Il Governo italiano ha chiesto di non manifestare ma noi disobbediamo, perché non possiamo stare in silenzio. Non manifestiamo contro il Governo ma per chiedere la liberazione, nel giorno in cui sottosegretario agli esteri ha rivendicato l'amicizia con l'Iran. Non siamo amici del regime che manda ogni giorno droni per uccidere civili in ucraina e sostiene Hamas e Hezbollah".