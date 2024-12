Dal concerto dei Quintorigo a quello di Capodanno alla Reggia di Veneria: ecco cosa fare a Torino fino a martedì 31 dicembre

EVENTI

MUSEI E GALLERIE APERTE NELLE FESTE

Fino al 6 gennaio

La cultura non va in vacanza. Dal Museo del Cinema alla Gam, sono diversi musei e le gallerie in città che restano aperti al pubblico. Pronti ad accogliere il pubblico di torinesi e non solo da Natale a Capodanno e fino all’Epifania con orari e aperture straordinarie.

INFO: https://www.torinoggi.it/2024/12/21/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/musei-aperti-anche-a-natale-e-capodanno-ecco-quali-si-possono-visitare-in-citta.html

SERE DI NATALE E CAPODANNO ALLA REGGIA DI VENARIA

Dal 26 dicembre al 6 gennaio



Con il giorno di Santo Stefano tornano le Sere di Natale alla Reggia: dal 26 dicembre al 6 gennaio la Reggia di Venaria apre i suoi straordinari spazi anche in orario serale, per diffondere l’atmosfera magica del Natale nell’incanto delle sue architetture barocche illuminate e addobbate a festa. Fino alle ore 21 durante la settimana e fino alle 22 nei weekend e festivi, è possibile visitare il Piano nobile della Reggia e le mostre “Tolkien. La grande musica continua ad essere protagonista con il Concerto di Capodanno alla Reggia, che vede il celebre violoncellista Mario Brunello esibirsi nell’aulico scenario Cappella di Sant’Uberto mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 21, per celebrare l’arrivo del nuovo anno con l’incantevole musica del suo violoncello piccolo. Prima del concerto gli spettatori possono, con lo stesso biglietto, visitare la Reggia e le mostre in corso.

INFO: https://lavenaria.it/it

CONCERTI QUINTORIGO

Venerdì 27 dicembre ore 21.30

A 25 anni dall’uscita di “Rospo“, il primo vero album dei Quintorigo, la band si riunisce con John De Leo, la loro voce originale, per tre esclusivi concerti celebrativi di cui uno all'Hiroshima Mon Amour. “Rospo“, pubblicato nel 1999, segnò una svolta nella scena musicale italiana, vincendo il Premio della Critica e il premio per il miglior arrangiamento al Festival di Sanremo, oltre a ricevere la prestigiosa Targa Tenco per la miglior opera prima. Ora, per celebrare questo anniversario, Universal ristamperà “Rospo” per la prima volta in vinile, insieme a “Grigio“, il secondo album della band. Per i concerti i Quintorigo saliranno sul palco in formazione originale: John De Leo (voce), Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (violoncello), Andrea Costa (violino) e Stefano Ricci (contrabbasso).

INFO: https://hiroshimamonamour.org/ SUGAR NANNY & THE HOT DOGS

Martedì 31 dicembre

Martedì 31 dicembre cenone "rock'n'roll, rhythm & blues and revue" in Osteria Rabezzana con Sugar Nanny & the Hot Dogs e un menù della tradizione liberamente interpretato dallo chef Giuseppe Zizzo. Il gruppo gioca tra il soul, lo swing e il funk di mostri sacri della musica nera come Ray Charles, James Brown, Etta James e Wilson Pickett, saltando tra le colonne sonore di American graffiti e Blues Brothers e rivisitazioni di brani pop in chiave rhythm & blues.

INFO: www.osteriarabezzana.it

LIRICA E CLASSICA

LO SCHIACCIANOCI

Venerdì 27 e Sabato 28 dicembre ore 14.30 e 20, Domenica 29 e Lunedì 30 ore 15



La magia delle feste natalizie si accende con questo tipico racconto di Natale, nell'interpretazione incantata del Balletto di Tbilisi. Questa speciale versione, creata da Nina Ananiashvili e Alexey Fadeechev, ci immerge nella tradizione georgiana, tra la casa della famiglia Dadiani e il fiabesco Parco Mtatsminda di Tbilisi, dove bambini, fiocchi di neve danzanti e figure fantastiche prendono vita. La scenografia e i costumi di Solomon (Soliko) Virsaladze, ispirati ai libri di fiabe ottocenteschi, riempiono la scena di colori vivaci e dettagli preziosi, riportando il pubblico in un mondo di pura meraviglia.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

GRAN GALA' DELL'OPERA

Giovedì 26 dicembre, ore 17



Un'orchestra sinfonica di oltre 60 musicisti, con il soprano Ivanna Speranza e il tenore Alejandro Escobar, porta in scena arie, duetti, cori e scene che parlano di vino perché i compositori hanno identificato il brindisi come momento di socialità e snodo saliente dell’opera: dal Don Giovanni di Mozart all’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, dall’Otello al Falstaff fino alla memorabile scena de La Traviata di Giuseppe Verdi e poi Offenbach e Gioacchino Rossini. Capolavori musicali che diventano veri inni al vino, alla vita, a ciò che merita di essere festeggiato e che sancisce un nuovo inizio.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it





TEATRO

IL PICCOLO PRINCIPE

Giovedì 26 dicembre ore 16



La Compagnia Torino Spettacoli ripropone l’amato adattamento teatrale del classico di Antoine de Saint-Exupéry. La storia narra l’incontro tra un aviatore precipitato nel deserto e un enigmatico ragazzino proveniente dalle stelle. Con una combinazione di parole, musica, danza e canzoni, questa produzione tocca il cuore di grandi e piccoli, ricordando che "Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano." La teatralizzazione è curata da Andrea Dosio e Gian Mesturino, con regia di Andrea Dosio, musiche di Bruno Coli e coreografie di Gianni Mancini.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre ore 20.30



Arriva al Teatro Colosseo un’esperienza imperdibile che trasforma il classico natalizio di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, in un evento unico. Sul grande schermo in versione italiana, il film sarà accompagnato dalle musiche iconiche di Danny Elfman, vincitore del GRAMMY Award, eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica, mentre le canzoni originali rimarranno intatte, proprio come nel film. Un’occasione straordinaria per immergersi nella magia gotica di Jack Skellington e vivere le sue avventure in modo ancora più intenso e coinvolgente, perfetto per celebrare il Natale in modo originale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

IL TENENTE COLOMBO

Dal 26 dicembre al 1° gennaio. Orari: Lunedì, Giovedì e Venerdì ore 21, Martedì ore 21.30, Mercoledì ore 18, Sabato ore 19.30, Domenica ore 16



Un giallo teatrale che riprende le atmosfere della celebre serie televisiva, con il tenente Colombo impegnato a risolvere un nuovo caso. Un giallo emozionante, scritto dagli autori originali della serie TV Richard Levison e William Link, con un cast di attori di talento e di provata esperienza, come Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e Nini Salerno.

INFO: Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo 31, Torino, tel. 011 580 5768, www.teatrogioiellotorino.it

DON CHISCIOTTE E DONNA ALDONZA

Dal 26 al 31 dicembre. Orari: Lunedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Martedì ore 20.30, Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



L’Accademia dei Folli porta in scena una rivisitazione del capolavoro di Cervantes, scritta da Tiziano Scarpa e diretta da Carlo Michele Roncaglia. Questo spettacolo reinterpreta in chiave moderna il mito di Don Chisciotte, concentrandosi sul viaggio epico di Aldonza/Dulcinea e Teresa Panza. Con un mix di ironia, anacronismi e ombre teatrali curate da Controluce Teatro, la narrazione esplora il potere delle parole, la memoria e l’identità.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

WHISKEY E SOUBRETTE

Giovedì 26 dicembre ore 19.30, Venerdì 27 ore 20.45, Sabato 28 ore 19.30, Domenica 29 ore 16, Lunedì 30 ore 19.30, Martedì 31 ore 22



Uno spettacolo che celebra 40 anni di memoria artistica torinese, attraverso le storie di Isa Bluette, Erminio Macario e Fred Buscaglione. Bruno, ex oste, racconta gli incontri con questi celebri artisti, riportando in vita i fasti del varietà con prosa, ironia, danza e musica dal vivo. Le musiche e le coreografie, ispirate al periodo d’oro del teatro torinese, accompagnano il pubblico in un viaggio emozionante, culminando in una replica speciale per Capodanno.

INFO: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, tel. 334.8655865, www.tedaca.it

FRED!

Dal 26 dicembre al 6 gennaio. Orari: Lunedì 30, Giovedì e Sabato ore 19.30, Martedì ore 20.30, Venerdì ore 20.45, Mercoledì e Domenica ore 16, Lunedì 6 gennaio ore 16



Lo spettacolo Fred! celebra la vita e la musica di Fred Buscaglione, cantautore e icona torinese degli anni ’50. Scritto e interpretato da Matthias Martelli, con la regia di Arturo Brachetti, lo spettacolo combina musica dal vivo e narrazione per evocare l’atmosfera dei locali notturni, tra donne, whisky e jazz. Affiancato dal trombettista Fabrizio Bosso e da un ensemble musicale di alto livello, Martelli racconta il genio e l’ironia di Buscaglione, un artista che ha rivoluzionato la musica italiana. Lo spettacolo esplora la modernità del suo linguaggio sonoro e il suo messaggio di autenticità, ancora attuale oggi.

INFO: Teatro Carignano, p.zza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

SARANNO FAMOSI

Giovedì 26 dicembre ore 15, Venerdì 27 ore 20.45, Sabato 28 ore 19.30, Domenica 29 ore 15.30, Lunedì 30 ore 20.45, Martedì 31 ore 21.30, Mercoledì 1 ore 18



Il musical che ha appassionato intere generazioni e una delle serie tv più famose e indimenticabili, è stato anche un film e un musical di successo internazionale. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico e ispirare miriadi di giovani talenti. A portarlo in scena è la compagnia Roma City Musical, con regia di Luciano Cannito.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

PINOCCHIO

Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 dicembre ore 21



Un adattamento oscuro del classico di Collodi, dove Pinocchio affronta un viaggio pieno di ostacoli e trappole, alla ricerca dell'amore e dell'identità in un mondo onirico. Un’avventura onirica dominata dal buio, uno spettacolo di maschere mute, tra fiaba e poesia. Nel celebre adattamento del classico della letteratura per ragazzi, Pinocchio è un sogno nato nella mente di Geppetto e la sua vita è un percorso di ostacoli e trappole. Perché le fiabe non sempre consolano, anzi, mettono in mostra le ombre e l’inquietudine che ognuno porta dentro.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, tel. 011.5634352, www.fondazionetpe.it

VERSO L'ORA ZERO

Venerdì 27, Sabato 28 e Lunedì 30 dicembre ore 21, Domenica 29 ore 16, Martedì 31 ore 20.30



Una delle opere più affascinanti di Agatha Christie, adattata per il palcoscenico con la traduzione di Emanuele Aldrovandi e la regia di Girolamo Angione. L’opera, ambientata in una villa a strapiombo sul mare, racconta la storia di un gruppo di personaggi riuniti per trascorrere gli ultimi giorni d’estate. Tra di loro, però, tensioni e segreti alimentano un clima di sospetto che culmina in un delitto. La vittima è Lady Tressilian, trovata morta nella sua stanza, apparentemente vittima di un colpo di bastone. Il caso, affidato al Sovrintendente Battle di Scotland Yard, si rivela molto più complesso di quanto sembri: indizi troppo evidenti e prove costruite ad arte conducono a un’indagine intricata che mette a nudo le storie personali dei personaggi e i loro segreti più inconfessabili.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241, tel. 0116615447/011.6618404 - www.torinospettacoli.it

VARIETY MAGIC SHOW

Dal 26 dicembre al 6 gennaio. Giovedì 26 ore 15.30 e 18, Venerdì 27 ore 18 e 21, Sabato 28 ore 15.30 e 18, Domenica 29 ore 15.30 e 18, Lunedì 30 ore 18, Martedì 31 ore 22



Un viaggio magico per tutta la famiglia con grandi illusioni, comicità, teatro manuale e bolle di sapone. Lo spettacolo vede protagonisti artisti di fama internazionale, come Starman, illusionista e campione mondiale di magia, e Silvia Gaffurini, artista di bubble art. Alberto Giorgi e Laura Gemmi porteranno effetti visivi ispirati a Jules Verne, mentre Jacopo Tealdi guiderà il pubblico attraverso momenti di teatro manuale e narrazione. Con la regia di Giancarlo Judica Cordiglia, lo show promette stupore e divertimento per spettatori di ogni età, a partire dagli 8 anni.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.casateatroragazzi.it

MOSTRE

BARACCA (N. 4) / NARRAZIONI AL MARGINE

Fino al 7 gennaio

L’installazione site-specific Baracca (n.4) / Narrazioni al margine realizzata dall’artista Roberto Alfano con il coinvolgimento di giovani under 30 del quartiere Aurora di Torino rappresenta il cuore pulsante del progetto Aurora Sogna, un percorso creativo e partecipativo promosso dall’associazione culturale Club Silencio con Innesto APS che esplora il rapporto tra arte, comunità e territorio. Inaugurata giovedì 19 dicembre all’Hub della Creatività del Cortile del Maglio, l’opera, costruita utilizzando materiali di recupero raccolti nel quartiere, dà forma alle identità e alle memorie locali, raccontando storie di fragilità e resilienza. Le tecniche di autocostruzione e le narrazioni raccolte sono state guidate da Alfano, che ha vissuto per dieci giorni il quartiere, immergendosi nelle sue dinamiche e nei suoi racconti. Baracca (n.4) si configura come una riflessione sul valore degli spazi informali, dando voce a chi spesso resta ai margini.

INFO: https://clubsilencio.it/