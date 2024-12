Sport |

TorinOggi è Media Supporter di Basket Torino in Serie A2

TorinOggi, testata online di riferimento del territorio per il Nazionale.it che fa capo al Gruppo Editoriale More News, ha rinnovato la partnership con Basket Torino per la stagione 2024-2025, protagonista della Serie A2 italiana

La nostra redazione seguirà con passione e professionalità ogni momento della stagione, offrendo ai lettori aggiornamenti su notizie, iniziative e curiosità legate alla squadra, con un'attenzione particolare agli atleti e agli eventi che coinvolgono il nostro territorio. Questo progetto rappresenta per noi molto più di una collaborazione: è un progetto che crede nei valori dello sport, nella crescita del territorio e nella passione che unisce atleti, aziende e tifosi! Una partnership per raccontare le eccellenze sportive del territorio Le attività sportive sono il cuore pulsante della nostra mission, rafforzando relazioni e condivisione di valori con il pubblico e il mondo aziendale. Dal 2008, TorinOggi si distingue per il suo impegno nel raccontare il territorio e la realtà locale attraverso un'informazione puntuale e appassionata. Come parte del Gruppo Editoriale More News, leader nell'editoria online per il Nord-Ovest italiano, siamo pronti a mettere al servizio di Basket Torino un network consolidato: più di 30 testate distribuite tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Costa Azzurra e Canton Ticino, con oltre 500.000 lettori unici giornalieri. Notizie, opinioni, immagini: questo è il pay-off aziendale che racconta nel migliore dei modi la mission delle testate online del Gruppo. TorinOggi e il Gruppo Editoriale More News possono mettere a disposizione il proprio network di giornali online, insieme alla professionalità del suo staff, per sviluppare progetti di comunicazione iper-locali, locali e multi-area, garantendo una diffusione capillare dei contenuti attraverso campagne display, native advertising, SEO e link building, social, video ed eventi. Con i nostri media soddisfiamo ogni necessità di comunicazione, dall'ideazione alla realizzazione, grazie alla dedizione e alle competenze delle diverse anime che compongono il team (giornalisti, videomaker, fotografi, social media manager, content creator, grafici) coordinati dall'Editore e dallo Staff Dirigenziale. Grazie alla nostra esperienza, saremo in grado di garantire una copertura capillare e di qualità, raggiungendo lettori in ogni parte del mondo, attraverso il web e i social network. Un'esperienza a portata di clic Troverete tutte le novità e gli aggiornamenti, con la possibilità di accedere ai contenuti ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo: desktop, smartphone, tablet oppure smart TV.

TorinOggi vi invita a vivere insieme questa emozionante avventura sportiva, che rappresenta una vetrina importante per il talento e lo spirito competitivo della nostra città. Unitevi a noi e condividete l'entusiasmo con amici e familiari! Trovate tutti gli aggiornamenti al seguente link: https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/basket-5.html I contatti di riferimento sono: Per i comunicati stampa: direttore@torinoggi.it Per publiredazionali, informazioni su campagne pubblicitarie e organizzative scrivete a: marketing@torinoggi.it Non perdete l'occasione di seguire da vicino il Basket Torino e la sua avvincente stagione in Serie A2! Gli auguri speciali per tutti i nostri lettori: Un saluto e Buon Anno a tutti i lettori di TorinoOggi da Matteo Ghirlanda e da Reale Mutua Basket Torino, vi aspettiamo tutti al palazzetto!!

I.P.

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.