Moncalieri inizia il nuovo anno tra i vandali della stazione e problemi nella raccolta rifiuti

Moncalieri inizia il 2025 tra vandali in stazione e problemi nella raccolta rifiuti

Se la notte di Capodanno non ha regalato per fortuna incidenti e problemi, come invece è successo a Torino e nella vicina Nichelino, la fine d'anno a Moncalieri ha riproposto problemi di vandalismo nella zona del sottopasso della stazione.

Vandalismo mascherato da street art

Chi aveva imbrattato i muri, facendo passare i suoi interventi per una sorta di street art, aveva già costretto le Ferrovie a intervenire e a ripulire a metà dicembre, ma nei giorni successivi al Natale gli incivili sono tornati in azione, con i pendolari che hanno segnalato un nuovo episodio di imbrattamento dei muri.

Ritardi e problemi nella raccolta rifiuti

Ma non è tutto. Nei giorni di fine anno, quando il servizio di raccolta rifiuti risulta ridotto rispetto al consueto, per i numerosi giorni festivi, mentre nel contempo aumenta la quantità di carta e plastica da smaltire (complici i regali di Natale) si sono registrati diversi casi di bidoni strapieni o di abbandoni a bordo strada, in attesa dell'intervento del Covar.

Una situazione non dissimile da quella di certe zone di Torino, ma che ha sollevato le lamentele di alcuni residenti, specie di coloro che abitano le zone periferiche di Moncalieri.