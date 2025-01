L’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea punta a crescere

L’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea vuole crescere. Da un lato grazie a investimenti privati e pubblici, dall’altro ampiando il suo territorio in direzione della Val Chisone e della Val di Susa.

Attualmente i suoi confini includono: Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere.

In totale circa 4 mila residenti, ma ben 12 mila posti letto alberghieri, 80 mila in seconde case, 700 attività commerciali e ben 5.500 posti di lavoro nella stagione invernale.

Per crescere territorialmente sono partiti dei confronti con Usseaux e Fenestrelle (Val Chisone) e Bardonecchia e Oulx (Val di Susa), come ribadito dall’assessore alla Comunicazione dell’Unione, Giorgio Merlo, dopo la conferenza di fine anno. Con l’ingresso di Bardonecchia si creerebbe un polo amministrativo dello sci, mentre Fenestrelle potrebbe portare ‘in dote’ il bene simbolo della Città Metropolitana di Torino: il Forte.

Nella conferenza, sono stati conteggiati 300 milioni di euro, nell’arco temporale 2023-2030. A farla da padrone il nuovo Club Med di Sansicario (130 milioni di euro) i cui lavori dovrebbero partire in estate e i circa 100 milioni previsti dall’imprenditore Denis Heaney per il recupero delle borgate di Pragelato Laval e Joussaud. Seguono 27 milioni frutto della legge 65 del 2012 e della Regione Piemonte per il sistema neve, come i 40 milioni programmati dalla Sestrieres Spa, e i 15 che il Club Med ha stanziato per l’allargamento del complesso di Pragelato.