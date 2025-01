Come nei cartoni animati di Mila e Shiro, a Cambiano arriva la Nazionale femminile di pallavolo del Giappone

Per chi è nato tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta (ma anche dopo) è come un tuffo nel passato. In provincia di Torino sta per arrivare la Nazionale femminile di pallavolo del Giappone. E poco cambia, se si tratta della under16. Proprio come nei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni di (ex) bambini.

Ospiti della In Volley Piemonte

Tutto merito della società In Volley Piemonte, che ha la sua sede a Chieri, ma che abitualmente gioca al palazzetto di Cambiano, il PalaWojtyla. L'occasione sarà la Youth Volley League and Cultural exchange: le atlete di casa potranno confrontarsi e conoscere le eredi in carne e ossa - in un certo senso - di Kozue Ayuhara (da noi conosciuta come Mimì) e Mila Hazuki.

A dicembre lo stage in Bulgaria

L'appuntamento è fissato per febbraio - dal 18 al 20 - con quello che è un momento di sport, ma anche un’occasione unica per uno scambio culturale tra Italia e Giappone. "Vogliamo dare alle ragazze l'opportunità di diventare cittadini del mondo conoscendo altre persone e altri Paesi, anche molto diversi da noi. Con obiettivi simili, a fine dicembre siamo stati in Bulgaria con la nostra under16 e la under14, allenandoci e giocando con le atlete del luogo", dice Daniele Sciarrotta, tecnico della In Volley.

Pizza e origami

E aggiunge: "Sicuramente faremo allenamenti congiunti, quindi ci sarà uno scambio tecnico-sportivo tra scuole e metodologie anche profondamente diverse tra loro. Il Giappone rappresenta una delle tradizioni migliori al mondo e siamo molto curiosi di confrontarci. Faremo amichevoli ufficiali, ma organizzeremo anche momenti di attività extra palestra: una sera le nostre ragazze andranno con le loro coetanee in pizzeria per imparare a fare la pizza. La sera successiva ci dedicheremo agli origami".