Finalmente la Reale Mutua Basket Torino: vittoria a valanga su Nardò

I gialloblù tornano alla vittoria dopo più di un mese dall'ultimo successo

Matteo Montano - Foto di Giulia Serafini

La Reale Mutua Torino torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e lo fa con una prova muscolare contro Nardò, travolta dalla furia gialloblù per 81-48.Partita a senso unico con Torino che mette le cose in chiaro sin da subito: il primo quarto - che si chiude sul 14-3 per la squadra di Boniciolli - è una dichiarazione di intenti, con la Reale che detta le regole e Nardo che prova a capirci qualcosa. Dopo aver chiuso i conti della prima parte di gara sul +21 (37-16), il secondo tempo si gioca solo per aggiornare le statistiche: Torino fa il bello e il cattivo tempo trascinata da un Matteo Montano in stato di grazia (18 punti con 4/5 dalla lunga distanza) e dopo aver toccato il massimo vantaggio di +38 (79-31), chiude il match sul 81-48. Oltre al già citato Montano, sugli scudi il solito Ajayi con 14 punti, 9 rimbalzi e 6 falli subiti, Capitan Schina con 13 punti e 5 rimbalzi a referto e Matteo Ghirlanda che mette a terra 8 punti e 7 rimbalzi. La Reale Mutua riprende, così, la marcia verso i playoff trovando i 2 punti che mancavano da oltre un mese, risollevando l'umore di un Pala Gianni Asti e trovando un'iniezione di ottimismo, fondamentale in vista della sfida infrasettimanale (15/1) di mercoledì contro Urania Milano. Reale Mutua Torino - HDL Nardò Basket 81-48 (14-3, 23-13, 22-14, 22-18)

Reale Mutua Torino: Matteo Montano 18 (2/3, 4/5), Ife Ajayi 14 (3/6, 1/2), Matteo Schina 13 (5/6, 1/2), Giovanni Severini 9 (3/4, 1/2), Matteo Ghirlanda 8 (1/2, 1/3), Maximilian Ladurner 6 (2/5, 0/0), Kevion Taylor 6 (2/6, 0/5), Antonio Gallo 3 (1/2, 0/1), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Aristide Landi 2 (0/0, 0/1), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0)

HDL Nardò Basket: Aristide Mouaha 19 (1/7, 5/10), Antonio Iannuzzi 10 (3/4, 0/0), Marco Giuri 6 (0/1, 2/7), Giordano Pagani 4 (2/3, 0/0), Wayne Stewart jr 3 (0/3, 1/4), Lazar Nikolic 2 (1/2, 0/3), Lorenzo Donadio 2 (1/2, 0/2), Michele Ebeling 2 (1/2, 0/2), Ruben Zugno 0 (0/3, 0/5), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

SM

