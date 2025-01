Torino 2025, tra gli atleti la studentessa del Poli Margherita Cecere: "Un evento che non scorderò mai" [VIDEOINTERVISTA]

"Sono molto felice di partecipare alle Universiadi, giocherò in casa perché sono cresciuta sulle piste di Bardonecchia, sin da piccola ho sciato lì– ha raccontato Margherita Cecere, in gara per le Universiadi invernali 2025 in scii alpino–. Studio matematica per l'ingegneria al Politecnico, per me è un onore rappresentare il mio ateneo oltre alla mia nazione. Sarà un evento unico che non dimenticherò mai."