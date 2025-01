Reale Mutua lancia la "Basket Torino School Cup"

Reale Mutua Basket Torino è orgogliosa di annunciare il lancio della prima edizione della "Basket Torino School Cup", un torneo scolastico di pallacanestro che coinvolgerà otto scuole superiori del territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per avvicinare le nuove generazioni al mondo del Basket Torino, confermando l’impegno del club per consolidare il legame con le scuole della città e promuovendo valori fondamentali come l’importanza dell’attività fisica, il lavoro di squadra e il fair play. Questo evento, che si terrà nel mese di febbraio 2025, mira a promuovere non solo la competizione sportiva, ma anche il coinvolgimento attivo degli studenti in diversi ambiti, trasformando ogni scuola partecipante in una vera e propria mini-società sportiva.

"Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo progetto che darà agli studenti l'opportunità di vivere l'esperienza sportiva in modo completo, non solo come atleti ma anche come parte integrante di una società sportiva. Per noi è una conferma del lavoro che svolgiamo con grande dedizione e passione per avvicinare il mondo scolastico a quello gialloblù, sempre con l’obiettivo di trasformare Basket Torino, e la sua casa, in un punto di riferimento e di aggregazione per le nuove generazioni," ha dichiarato Giorgio Bottaro, direttore generale di Basket Torino.

La prima edizione, in programma nel mese di febbraio 2025, prenderà il via con due gironi da quattro squadre, con la prima fase che si disputerà in due giornate presso la palestra dell’IIS Primo Levi, una delle scuole partecipanti.

Al termine della prima fase, le prime due squadre classificate di ciascun girone accederanno alle Final Four, che si disputeranno il 27 febbraio 2025 sul prestigioso parquet del Pala "Gianni Asti" (Parco Ruffini, Torino), il campo di casa dove la prima squadra della Reale Mutua Basket Torino gioca le sue partite casalinghe del campionato di Serie A2.

I DUE GIRONI

Girone “Giallo” (in campo il 14 febbraio per la prima fase)

S.I.E.S. Altiero Spinelli

I.I.S. Settimo Torinese

Liceo Albert Einstein

I.I.S. A. Avogadro

Girone “Blu” (in campo il 18 febbraio per la prima fase)

Liceo Classico e Musicale Cavour

Liceo Domenico Berti

I.I.S. Primo Levi

Liceo Scientifico Statale A. Volta