Ancora pioggia e neve al Nord, scirocco e temperature in salita a Centro-Sud: le previsioni

(Adnkronos) - Ancora pioggia e neve sul Nord Italia nei prossimi giorni mentre dal Sud lo scirocco porta le temperature a sfiorare i 24 gradi nel weekend. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, sull'Italia si conferma una fase decisamente autunnale che proseguirà almeno fino a mercoledì della prossima settimana.

Nelle prossime ore, intanto, avremo ancora precipitazioni soprattutto al settentrione con nevicate via via a quote più alte, oltre i 1300-1400 metri sulle Alpi; alcuni fenomeni sono attesi anche sulla Toscana settentrionale, mentre al di sotto del 43° parallelo (a sud di Grosseto) il tempo sarà stabile e anche soleggiato. Attenzione poi ai venti che saranno forti di Scirocco sull'arcipelago toscano e sulla Puglia, di Libeccio in Sardegna e sui crinali dell'Appennino centro settentrionale con locali raffiche di Garbino sui versanti romagnoli e marchigiani.

Venerdì, invece, è prevista l’eccezione che conferma la regola: una tregua meteorologica interesserà anche le aree più piovose degli ultimi giorni e in generale avremo una bella giornata stabile e a tratti soleggiata; ma attenzione, già da sabato pomeriggio, nuovi piovaschi bagneranno il Nord-Ovest, in particolare le zone comprese tra la Liguria e la Lombardia.

Il problema ‘autunnale’ si ripresenterà domenica, lunedì e martedì con tantissima pioggia e anche tanta neve al Nord; sulle Alpi la dama bianca cadrà a quote via via più basse fino ai 900 metri, mentre al Sud le temperature si attesteranno ancora sui 20-22°C. In pratica avremo ombrelli al Nord e ombrelloni al Sud.

Il maltempo più ‘acceso’ è previsto per martedì 28 gennaio quando potrebbe cadere fino ad 1 metro di neve fresca sulle Dolomiti oltre i 900 metri; sono previste inoltre piogge abbondanti in Liguria, Lombardia e Triveneto mentre, ovviamente, al Sud e sulla fascia adriatica il pluviometro potrebbe segnare zero.

Ancora un’Italia divisa in due fino a metà della prossima settimana, dunque, poi tutto potrebbe cambiare nuovamente: una perturbazione è attesa scivolare verso il meridione dove dagli ombrelloni si tornerebbe agli ombrelli; per questa storia a lunga scadenza aspettiamo però ancora conferme dai principali modelli meteorologici, per adesso continuiamo a vivere questo lungo Autunno 2024 ad oltranza, con l’Italia divisa in due anche in questo inizio di 2025.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 23. Al Nord: pioggia modesta al Nordest, migliora altrove; ventoso. Al Centro: piovaschi sparsi sull’alta Toscana; venti di Garbino sul versante adriatico. Al Sud: velato ma più mite.

Venerdì 24. Al Nord: tante nubi, poco sole in pianura, locali nebbie. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e mite.

Sabato 25. Al Nord: piogge verso il Nord-Ovest, stabile altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e mite.

TENDENZA: da domenica fino a martedì nuove piogge anche diffuse, specie al Nord.