Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: In piena fermentazione non saprete da dove iniziare a gestire specifiche situazioni, selezionare gli impegni, risolvere problemini, accontentare le esigenze di tanti, mantener fede ai numerosi impegni. Eppure, grazie alle celate risorse e all’innata cocciutaggine, ce la farete a costo di arrivare a sabato stressati e depauperati… Nel week end avrete però modo di rilassarvi o concedervi un diletto. Riparatevi dal freddo e contenetevi nel mangiare. Dispute in casa.

TORO: Non fatevi sopraffare da pensieri cupi, vestitevi di speranza e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da fatui alterchi con un tipo tanto zuccone quanto pasticcione… Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada o agli esseri più cari malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti. Combini carini.

GEMELLI: Con Saturno contrario le giornate saranno alquanto dispaiate nel senso di passare da momenti di euforia ad altri di malumore a seconda anche delle persone con cui trattate… L’esordio di questo 2025, ancora un po' zoppicante, porterà quasi a tutti dei miglioramenti sia sul piano fisico che affettivo o finanziario: quindi non deprimetevi e aspettate che la ruota giri dalla vostra parte. Documenti da rivedere perché celanti imperfezioni. Domenica agitata.

CANCRO: Forza e coraggio che tutto è di passaggio anche quelle grane che, eclissandosi, cederanno il posto ad una maggior solarità a patto di usare prudenza in tutti i settori, selezionare le conoscenze, esigere rispetto, pensare a voi stessi e fregarvene altamente di gente esiguamente intelligente. Una questione andrà risolta in fretta mentre un giovanotto o un anzianotto desterà preoccupazioni. Invito da non declinare e domenica adattissima sia al relax che ai ritrovi ruspanti.

LEONE: Che si tratti di affari, valute o affetti qualcosa lo dovrete concludere, perché è proprio adesso che dovete darvi una smossa senza calpestare nessuno. Un uomo importunerà, una donna stupirà, una chiamata impensierirà, però, nel complesso, le faccende non andranno malaccio a patto di agire con prudenza, mitigare l’orgoglio e tutelare ciò a cui più tenete. Non trascurate la salute e, nel week end, concedetevi una dolce follia Domenica squinternata.

VERGINE: Se battete la fiacca un modo per sconfiggerla è quello di organizzarvi adeguatamente, dedicare le giuste ore al riposo e non andare in tilt per niente! La dissonanza di Giove può inoltre favorire dei ritardi spettanti qualcosa di materiale, un’incavolatura, dei lavoretti da ultimare e dei battibecchi in ambito familiare. Quattro ciance con amici avranno invece avranno il potere di rilassarvi. Essendo l’intestino delicatino mangiate in bianco e masticate pianino…

BILANCIA: Diverse cosine subiranno rallentamenti inducendovi a sbuffare e rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. La quadratura di Marte origina incognite materiali o sentimentali, necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, improvvisate, rivalità, chiamate inaspettate, buffi incontri e contiguità con medici o vigili. Apprestatevi altresì ad un sabato agitato e ad uno stordente comunicato.

SCORPIONE: Se abbacchiati, grazie al trigono di Marte e al proficuo strascico dell’ultimo quarto di Luna che il 21 gennaio si è formato nella vostra costellazione, denoterete di miglioramenti in ciò che vi sta a cuore, riuscirete in un intento, vi caverete uno sfizietto o tirerete un respiro di sollievo, malgrado subentrino delle contestazioni domestiche o professionali. Effettuerete un acquisto conveniente mentre una missiva vi confonderà. Raffreddori o borbottii intestinali.

SAGITTARIO: Una botta di fortuna e di pace è ciò che ci vorrebbe per rendervi meno incavolati e più pimpanti, però il periodo appare tosto e far leva sulle celate risorse è l’unica maniera per evitare che l’inappagamento abbia il sopravvento…. Poi, non essendo sempre di luna dritta, se non si vuole esser colpiti dai vostri strali, meglio lasciarvi stare in giorni no veramente dichiarati. Nel contempo riceverete un invito, rivedrete una persona cara e dovrete sostenere una spesa.

CAPRICORNO: La settimana appare scorrevole e lineare a parte un inghippo atto ad importunare... In campo pratico, amoroso o professionale giocate bene le vostre carte: certi treni passano raramente e perderli sarebbe imperdonabile… Un neo sarà costituito da perpetui rompiscatole, un leggero acciacco, la propensione a rompere oggetti o un passeggero contrasto col partner. Qualche nativo dovrà prendere una delicata decisione. Domenica festaiola. Infreddature.

ACQUARIO: Pur essendo le stelle un po' meno monelle non sarete un granché soddisfatti perché qualcosina avrà il potere di mandarvi nel pallone anche se, in un guizzo di défaillance, avrete modo di saggiare la veridicità di un’amicizia forse antecedentemente scartata o sottovalutata. Minuto fastidio pertinente denaro, abitazione, attività o necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una sospirata risposta sappiate che prestissimo arriverà.

PESCI: Giove avverso costringe a non strafare specie se la forma non è perfetta… Per il resto vi barcamenerete mantenendo viva la speranza di periodi migliori soprattutto se una questione impensierisce sottraendo quell’energia indispensabile per affrontare ogni giornata. Subentrano pure delle sorprese da figlioli o anziani signori, dei pagamenti da effettuare, delle contiguità con dottori e delle sorpresine. Siate altresì riconoscenti nei confronti di chi vi ha fatto dei favori.

Nell’abbraccio con la notte le stelle, corteggiando la Luna, accendono l’incanto dei sogni.