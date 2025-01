Giornata della Memoria, Cna Piemonte: "Ricordare è un dovere collettivo"

Il 27 gennaio, celebriamo la Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sull’orrore che ha segnato una delle pagine più buie della storia dell’umanità. In questa data, nel 1945, le forze alleate liberarono il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, rivelando al mondo l’atrocità della Shoah: milioni di persone, uomini, donne e bambini, sterminati perché ritenuti “diversi".

Ricordare è un dovere collettivo. È un atto di giustizia verso chi ha perso la vita e un monito per il presente e il futuro. Perché la memoria non è solo rivolta al passato: ci mette davanti alla responsabilità di riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione, odio e intolleranza che ancora oggi minacciano i diritti fondamentali dell’uomo.

Ma qual è il ruolo degli imprenditori in questo? Per CNA Piemonte, "ricordare non significa solo commemorare, ma anche agire. Gli imprenditori e le imprese hanno una funzione sociale oltre che economica: attraverso il loro operato, possono diffondere valori di solidarietà, inclusione e rispetto. La creazione di lavoro non è solo uno strumento di crescita economica, ma anche un modo per generare coesione sociale, offrire dignità e costruire un tessuto sociale fondato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco".