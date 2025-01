Juventus, Motta a rischio esonero? "Contatti con Xavi"

(Adnkronos) -

Thiago Motta a rischio esonero? L'indiscrezione, clamorosa, arriva dalla Francia: la Juventus - secondo L'Equipe - avrebbe contattato Xavi Hernandez, libero dopo l'esperienza sulla panchina del Barcellona. I risultati bianconeri, fin qui, sono stati altalenanti. In campionato la Juve è reduce dalla sconfitta di Napoli, con Anguissa e Lukaku che hanno ribaltato il gol iniziale di Kolo Muani.

In classifica i bianconeri sono fermi al quinto posto a quota 37 punti, a -2 dalla Lazio quarta ma lontanissimi dalla vetta della classifica, occupata proprio dalla squadra di Conte, prima con 53 punti. Anche in Champions League i bianconeri hanno alternato prestazioni esaltanti, come la vittoria di Lipsia o quella casalinga con il Manchester City, ad altre deludenti. E alla fine, a una sola giornata dal termine della prima fase del torneo, la Juve è al 17esimo posto con 12 punti, a una lunghezza dall'ottavo, che varrebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Risultati altalenanti, un gioco che stenta a decollare e anche la gestione di alcune situazioni all'interno dello spogliatoio, come ad esempio il caso Danilo, che ha risolto il proprio contratto con la Juve firmando con il Flamengo, o Vlahovic, spesso fuori per scelta tecnica, sembrano aver spinto la dirigenza a una riflessione approfondita sul futuro di Thiago Motta.

Secondo quanto riporta l'Equipe infatti, i dirigenti bianconeri avrebbero avuto un contatto esplorativo con Xavi Hernandez, corteggiato anche da diversi club sauditi, per sondarne la disponibilità a sedere sulla panchina della Juve. Una prospettiva che ovviamente alletterebbe il tecnico spagnolo, che ha principi di gioco simili a quelli di Motta e che ha già dimostrato di saper vincere a Barcellona, dove ha conquistato la Liga e la Supercoppa spagnola nel 2023.