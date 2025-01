È stata consegnata la Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV alla Signora Laura, vinta a Torino con il concorso Presto&Vinci

È stata consegnata nei giorni scorsi la Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV alla Signora Laura per lo scontrino vincente del punto vendita di Via Adorno a Torino. Gioia e commozione hanno fatto da sfondo alla premiazione, avvenuta alla presenza del Signor Giovanni Sapino e del Consiglio di Amministrazione di Prestofresco, insieme ai responsabili delle risorse umane e del negozio.

Alla Signora Laura vanno la riconoscenza e le congratulazioni da parte di tutta la Dirigenza e del punto vendita per la fedeltà a Prestofresco.

Così come i più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo primo Concorso che ha riscosso un grandissimo successo. Oltre al Primo Premio, sono infatti stati consegnati numerosi altri premi super apprezzati.

Naturalmente, anche se le grandi iniziative del 2024 per il 20° Anniversario sono trascorse, Prestofresco invita tutti a seguire le nuove iniziative che sono in programma per il 2025. Chissà!

Seguite: www.prestofresco.it oppure sui social Facebook e Instagram