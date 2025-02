Volley A1/F: le marziane di Conegliano sbarcano al Pala Bus Company

Quest’anno non hanno perso nemmeno un punto e hanno lasciato solo 4 set in 20 partite. Una marcia trionfale che rende le ‘pantere’ della Prosecco Doc Imoco Conegliano ancora più marziane, se possibile, degli anni precedenti. Le dominatrici del campionato italiano, ma non solo, sono attese domani, domenica 2 febbraio, alle 17, dalla Wash4green Pinerolo al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per una gara da tutto esaurito. Una sfida impossibile sulla carta, ma le ‘pinelle’, nelle due precedenti stagioni sono riuscite a fare degli sgambetti alle venete, rosicchiando qualche punto. Ma quel che pubblico si attende, non è tanto il risultato contro la big del campionato, quanto una prova di carattere e il consolidamento dei miglioramenti visti mercoledì nel recupero con Milano.