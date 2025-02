La Reale Mutua non sa più vincere: ennesima sconfitta contro Rieti

Ancora una sconfitta pesante per la Reale Mutua Torino che cade sul campo di Rieti per 84-67. Ennesima serata no per Torino sia dal punto di vista del risultato che del gioco: la Reale rimane in partita per un solo quarto, prima di venire travolta dall’energia di Rieti, che alla fine della terza frazione spinge la squadra guidata da Iacozza e Tosarelli (coach Boniciolli ancora assente causa influenza) fino al -29. La reazione d’orgoglio degli ultimi 10’ non basta ai gialloblù per colmare il gap con gli avversari ed evitare la terza sconfitta consecutiva.

CRONACA

Avvio di partita energico da una parte e dall’altra. Schina e Ladurner rispondono a Monaldi e Piccin e dopo 2’ la situazione è in equilibrio (11-10). Rieti prova ad accelerare con Harris e Spencer, Torino tiene il passo con Severini e Ajayi (15-14), ma il finale di quarto premia i padroni di casa che chiudono avanti di cinque lunghezze (23-18). Rieti apre la seconda frazione con un parziale di 7-0 e Torino sul -12 che si rifugia in time out. All’uscita dalle panchine la Reale prova a interrompere le trame dei padroni di casa con Montano e Taylor, ma il tiro pesante dei padroni di casa vale +17 (46-29) alla fine dei primi 20’.

Nella ripresa la musica non cambia: Torino non riesce a trovare la via del canestro e Rieti può fare il bello e cattivo e dopo aver toccato il +29 (70-41), i laziali chiudono la terza frazione sul 70-43. Quando sembra che il quarto quarto possa servire solo ad aggiustare le statistiche, Torino si sveglia aggrappandosi a Ghirlanda e Gallo: il tempo, però, non è sufficiente a ricucire lo strappo già troppo ampio ed il match va in porto sul 84-67 finale.

“Complimenti a Rieti, squadra in un ottimo momento e che sta giocando una pallacanestro stellare. Ci sono tante cose da analizzare con la squadra e con lo staff. Ci portiamo a casa come punto positivo, la reazione d’orgoglio nell’ultimo quarto. Dobbiamo ripartire proprio da questa reazione. Ringrazio i tifosi che sono venuti da Torino a sostenerci e che ci hanno incoraggiato a fine partita, riconoscendo il nostro momento difficile.” il commento dell'assistant coach Iacozza al termine del match.

Real Sebastiani Rieti - Reale Mutua Torino 84-69 (23-18, 23-11, 24-14, 14-26)

Real Sebastiani Rieti: Giorgio Piunti 15 (1/3, 2/6), Jordan Harris 11 (4/5, 1/1), Skylar Spencer 10 (5/7, 0/0), Lorenzo Piccin 10 (1/1, 2/2), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/5), Kenneth Viglianisi 8 (1/1, 2/7), Alexander Cicchetti 7 (2/2, 0/0), Diego Monaldi 6 (2/4, 0/2), Matteo Pollone 6 (0/0, 2/4), Marco Spanghero 2 (0/0, 0/3), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/0).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 11 (3/8, 1/5), Matteo Schina 11 (2/3, 2/4), Matteo Montano 10 (1/4, 1/4), Matteo Ghirlanda 9 (0/0, 2/4), Maximilian Ladurner 8 (3/4, 0/0), Antonio Gallo 8 (2/2, 1/3), Ife Ajayi 6 (2/10, 0/5), Giovanni Severini 6 (1/1, 1/3), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0).