Volley A1/F: le pantere fanno il loro dovere a Villafranca Piemonte

Si preannunciava una sfida impossibile e così è stato. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha chiuso in tre set la pratica Wash4green Pinerolo, in un Pala Bus Company gremito, ma con i Pinerolo Boys che hanno lanciato un segnale alla squadra. Per il primo set hanno fatto sciopero del tifo.

Primo set

Pinerolo parte bene (6-3). Ma le pantere infilano 4 punti di fila e mettono la freccia con Chirichella e Zhu Ting (6-8) a cui si aggiunge un errore di Smarzek. Il vantaggio sale ancora con Chirichella e Gabi (8-13). Entra in scena Fahr ed è + 8 (10-18). Chiude Haak con il colpo del 17-25.

Secondo set

Una Wash4green troppo fallosa sbaglia 6 palloni e lascia strada a Conegliano (4-9). Mentre Conegliano macina gioco e Haak mette a terra il +9 (5-14). D’Odorico dal centro tira in rete e Zhu Ting rispedisce in terra un attacco di Smarzek (7-18). Chirichella sale in cattedra e non lascia spazio a Bracchi (9-23). Sempre Bracchi perde un confronto a rete con Zhu Ting su palla impossibile e arrivano 15 set point. Un pallonetto out di D’Odorico regala il 10-25.

Terzo set

Conegliano non ha voglia di rallentare e va subito sul 2-4. Pinerolo però agguanta il pari con un colpo di Smarzek e un errore di Gabi (5-5). Dura poco. Parziale di 4-0 di Conegliano e con il muro di Gabi è 5-9. Le pantere continuano a graffiare e gli errori pinerolesi aumentano il gap (8-14). Le padrone di casa lottano, ma Conegliano si prende 10 match point: chiude Gabi con mani fuori, 14-24.