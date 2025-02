Sport |

Basket, Reale Mutua: il coach Matteo Boniciolli fa un passo indietro per questioni di salute

"È emersa la necessità di una pausa lavorativa leggermente più lunga del previsto"

Reale Mutua Basket Torino condivide una lettera del proprio coach Matteo Boniciolli a seguito degli ulteriori accertamenti medici a cui è stato sottoposto nella giornata odierna: “Dagli esami clinici a cui sono stato sottoposto, è emersa la necessità di una pausa lavorativa leggermente più lunga del previsto. Dopo un incontro con il Presidente David Avino e il Direttore Generale Giorgio Bottaro, è maturata la convinzione comune che – nell'esclusivo interesse di Basket Torino – io faccia, con grande dispiacere, un passo indietro che consenta al Club di affrontare la fase finale del campionato nel pieno della sua operatività. Desidero quindi ringraziare il Presidente, Direttore Generale, Staff, giocatori, pubblico, sponsor e stampa per il grande supporto ricevuto in questi mesi entusiasmanti e difficili. A presto. Matteo Boniciolli” La Società intende rinnovare il proprio sostegno a coach Matteo Boniciolli e gli augura un pronto recupero.

comunicato stampa

