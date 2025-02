Nicole Perona diventa ambasciatore dello sport per il Piemonte

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha conferito un prestigioso riconoscimento a Nicole Perona, atleta della Nazionale Italiana FIKBMS (ad oggi Federkombat) e fighter in tutte le discipline della KickBoxing.

Perona è stata nominata tra gli ambasciatori degli Stati Generali di Prevenzione e Benessere nel mondo dello sport per gli straordinari risultati ottenuti in oltre quindici anni di carriera e per essersi distinta in dedizione, spirito combattivo e capacità di ispirare i giovani sportivi.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale, Davide Nicco, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà, ideatore dell’iniziativa, e l’allenatore della campionessa biellese, Ivan Sciolla. Quest’ultimo è il fondatore, insieme a Nicole Perona, della Kickstar Team che offre l’opportunità di praticare arti marziali e sport da combattimento.

“Nicole, che è un esempio per tutti i giovani, dimostra che la passione per lo sport può essere un veicolo potente per la crescita personale e collettiva. Siamo felici di darle il benvenuto come Ambasciatore dello Sport per il Piemonte, un ruolo che sono certo saprà ricoprire con la stessa determinazione che l’ha portata al successo” dichiara il presidente Nicco.

"In qualità di vicepresidente della Commissione Sanità, ho voluto premiare Nicole Perona non solo per essere un esempio di eccellenza sportiva, ma anche per il ruolo fondamentale che ricopre nel sensibilizzare sull'importanza della salute, della prevenzione e del benessere psicofisico. Inoltre il mondo degli sport da combattimento è particolarmente affascinante se si considera che vi sono alcune ricerche in corso per scoprire se esiste una correlazione tra questo tipo di discipline e la prevenzione dei tumori. Questo tipo di attività, infatti, parrebbe produrre meccanismi psicologici legati alla produzione di endorfine e adrenalina che potrebbero avere effetti positivi sulla salute. Un nuovo campo di ricerca che il mondo sanitario sta iniziando ad esplorare con interesse” dichiara il consigliere Zappalà.

Oltre ai suoi successi nelle competizioni sportive, tra cui un argento ai Giochi Olimpici Europei, 3 titoli mondiali, 4 titoli europei, e la conquista di oltre 60 medaglie internazionali e 47 titoli nazionali, Perona ha sempre promosso l’importanza di pratiche sportive sane e inclusive, incoraggiando l'adozione di stili di vita corretti e la cura del proprio corpo e della propria mente. Il suo impegno va oltre la palestra, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere lo sport in modo positivo e salutare.

"Questo riconoscimento è un grande onore per me", ha commentato Nicole Perona. "Ma soprattutto è un premio per tutti coloro che, come me, lavorano ogni giorno per diffondere valori sani attraverso lo sport. La mia missione è quella di ispirare le nuove generazioni a perseguire non solo il successo nelle competizioni, ma anche la crescita personale e il benessere, ricordando che qualsiasi obiettivo può essere raggiunto, con umiltà, costanza, dedizione e passione”.