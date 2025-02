Volley A1/F: le mani di Wołosz incantano il Pala Bus Company [FOTO]

Joanna Wołosz ha incantato il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte incassando per la prima volta in questa stagione il titolo di mvp. La palleggiatrice polacca della Prosecco Doc Imoco Conegliano ha diretto alla perfezione la sua orchestra, mettendo anche a referto 3 punti con 2 muri e un ace. Le venete non hanno dato scampo alla Wash4green Pinerolo continuando la loro marcia trionfale con 21 vittorie piene su 21 gare disputate. In totale le padrone del campionato hanno messo a segno 75 punti contro 41, con 3 ace a 1 e 10 muri a 1.

In doppia cifra Gabi con 12 punti e Haak con 11. Si ferma a 9 Fahr. Nel campo opposto nessuna atleta è andata in doppia cifra, con Smarzek che si è fermata a 8. Mentre le venete si giocheranno la Coppa Italia, Pinerolo potrà approfittare di un week end di pausa, prima di affrontare 2 partite in 5 giorni. Il ritorno in campo è previsto per mercoledì 12, alle 20,30, in trasferta con Bergamo. Mentre il 16 febbraio, alle 17, al Pala Bus Company arriva Vallefoglia.