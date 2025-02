Basket, la Reale Mutua volta pagina: il dopo Boniciolli affidato a Paolo Moretti

A seguito degli accertamenti medici a cui si è sottoposto il capo allenatore Matteo Boniciolli , la società ha svolto attente valutazioni, confrontandosi con lo stesso allenatore. Da questo dialogo è emersa, di comune accordo, la decisione di affidare la squadra a una nuova guida tecnica per consentire a Boniciolli di concentrarsi sulla propria salute , e alla squadra di focalizzarsi e prepararsi al meglio per la parte finale della stagione corrente. La società è vicina al suo coach, al quale è legata sino al termine della stagione 2025/2026, e gli augura una pronta guarigione.

Paolo Moretti, classe 1970, assumerà immediatamente la guida della squadra. Già nella giornata di oggi incontrerà il gruppo e dirigerà il suo primo allenamento, a porte chiuse, in vista del prossimo impegno stagionale, in programma in casa al Pala “Gianni Asti” (Parco Ruffini, Torino) questa domenica alle ore 18.00 contro Vigevano.

“Sono molto felice di essere stato chiamato dalla società e da Matteo Boniciolli per questo fine stagione per portare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Club”, ha affermato Paolo Moretti . “Sono particolarmente motivato e stimolato dalla responsabilità e dalla fiducia dimostrata nei miei confronti”.

La carriera del nuovo coach

Nativo di Arezzo, Paolo Moretti ha avuto una carriera di successo come giocatore dalla fine degli anni ’80 e nell’arco degli anni ‘90. Cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, ha vestito anche le maglie della Scaligera Verona, Virtus Bologna – con cui ha vinto, da protagonista, tre scudetti consecutivi tra il 1993 e il 1995 – Fortitudo Bologna e Roseto. Per lui anche una parentesi in Grecia con il Peristeri. Il suo palmarès da giocatore include anche una medaglia d’argento con la nazionale azzurra agli Europei del 1997 in Spagna.

Dopo il ritiro da giocatore, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2001 con la Virtus Siena. Dopo le prime esperienze a Catanzaro, Ancona, Livorno, Reggio Calabria e Brindisi, coach Moretti conquista successi importanti a Pistoia tra il 2009 e il 2015, guidando il club toscano alla promozione in Serie A nel 2013 – interrompendo un’attesa che in città durava da ben 14 anni – per poi raggiungere i playoff della massima serie già nella stagione successiva. Proprio nel 2014 gli viene riconosciuto il premio di Miglior Allenatore della Serie A per il notevole percorso intrapreso in quella stagione.