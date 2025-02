"A Tutto Sport": un'iniziativa per rendere lo sport accessibile a tutti

L'iniziativa "Sport di tutti" nasce con l'obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, abbattendo le barriere che impediscono a molte persone di praticarlo. Il progetto "A Tutto Sport", che fa parte del programma Sport di tutti - Quartieri, si inserisce in questa visione. Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento dello Sport, è realizzato in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società statale impegnata nella promozione della salute e del benessere.

Un progetto concreto

Il progetto, che durerà due anni, coinvolge diverse strutture e luoghi della città. Le attività si terranno presso l'impianto sportivo della scuola secondaria di primo grado "A. Palazzeschi", la scuola di primo grado "F. Maritano" e l'impianto comunale di palla tamburello situato in corso Trapani 196, all’interno del parco Ruffini. L'obiettivo è offrire spazi e opportunità per la pratica sportiva.

La rete di partner

Il coordinamento del progetto è affidato alla Safatletica Piemonte Asd, capofila dell'iniziativa, che lavora in stretta collaborazione con una rete di partner, tra cui Ats, Interactive, Si Può Fare, Safatletica Sociale e l'associazione Italiana Cuore e Rianimazione. Grazie a questa rete, le attività proposte saranno sviluppate in modo integrato e coordinato, con un forte impegno per garantire la partecipazione attiva e inclusiva. Partner del progetto la Circoscrizione 3.

Obiettivi

L’obiettivo principale di "A Tutto Sport" è offrire attività fisiche gratuite per promuovere uno stile di vita sano, migliorare il benessere psicofisico e favorire la coesione sociale all'interno delle comunità. Lo sport, in questo contesto, diventa uno strumento fondamentale di inclusione, capace di coinvolgere tutti, senza distinzioni di età o condizioni sociali. Il progetto punta a migliorare la qualità della vita degli individui e a rendere lo sport una pratica accessibile per ogni persona.

Per informazioni:

E-mail safatletica@safatletica.it

Tel. 011-7509701 334-1959704