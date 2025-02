Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Evitare di arrabbiarsi, polemizzare, sbraitare: queste saranno le regole fondamentali per portare a termine ciò che vi eravate prefissati malgrado subentrino dei fermenti in casa, sul lavoro o in un habitat disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Nel contempo un esserino fragile andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Domenica convulsa.

TORO: Bellissimo questo primo quarto Luna che, formandosi il 5 febbraio nella vostra costellazione, faciliterà soluzioni a vecchi tormentoni, degli attimi compiacenti e pure dei combini interessanti pur permanendo un cruccio atto a risolversi soltanto più avanti. Confidate nei suggerimenti di un’amica, pensate di più a voi stessi, datevi una smossa per far funzionare l’attività e girate alla larga da una donna puzzante di falsità. Tendenza a spaccare aggeggi. Infreddature.

GEMELLI: I di scorreranno convulsamente e lo zampino di Saturno potrebbe alimentare degli inconvenienti, dei timori o la necessità di veder chiaro in una faccenda oscura. Nell’inquadrare specifiche persone fidatevi di quel sesto senso che difficilmente fa cilecca: solo così scanserete rogne e guai… Un fatto inaspettato vi consentirà di rivalutare il prossimo avvenire. Non commettete altresì imprudenze e nel weekend uscite a fare un giretto.

CANCRO: Le preoccupazioni non mancano ma, nel corso di questa irruente settimana, sistemerete un paio di cosette, ammansirete un personaggio poco saggio, vi caverete un pallino, scoprirete il gusto di stare insieme a persone vere e genuine, vi adopererete al massimo affinché il lavoro funzioni, riscattandovi così da un periodo pieno di piccoli imprevisti. In fatto di finanze invece converrà drizzare le antenne e non eccedere con le spese. Inviti in arrivo. Sabato allegrotto.

LEONE: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza al presente non conviene… Poi, a forza di ascoltare diversi pareri, non saprete più cosa fare riguardo una situazione privata, materiale od operativa. Una cosa però è certa: che in tempi brevi dovrete prendere una decisione o accettare una determinata condizione guardando avanti in maniera diversa. Cosine da sistemare all’interno dell’abitazione. Propensione a gastralgie o infiammazioni.

VERGINE: La settimana vi vedrà super impegnati e assai stressati al punto di non sopportare più i capricci o le lagne di persone a cui non va mai niente bene o scattando in inusitati scatti di collera atti a stupire chiunque ipotizzasse di potervi manipolare a proprio piacimento. In ambito amichevole qualcheduno amareggerà mentre sul lavoro o in amore le sorprese esorbiteranno. Fattibile pure la partecipazione ad una festa o cerimonia. Contiguità con dottori o enti sanitari.

BILANCIA: Meglio una sfuriata che una falsa pacatezza specie se avete a lungo ingollato bocconcini amari: reprimere gli istinti avrebbe l’unico scopo di favorire somatizzazioni… ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e fatevi valere… Opportunità di vedervi con gente buontempona, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine, anche se un intoppo costringerà a mutar programma. Fattibili delle novelle conoscenze o eccitanti esperienze per single o donzelle.

SCORPIONE: Mollate il tiro perché essendo super stressati non rendete un accidempoli trovando faticoso il benché minimo sforzo fisico o mentale. Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda comportandosi subdolamente ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza e tirare fuori grinta, unghie e denti! Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… In amore e in casa invece aspettatevi delle sorprese.

SAGITTARIO: Pazientate ancora un po’ perché con la prossima primavera la solfa cambierà e, al di là dei soliti contrattempi a cui siete ormai abituati, vi riscatterete alla grande recuperando dei soldini, vedendo un fardello alleggerirsi o stando meglio sia psicologicamente che fisicamente. Effettuerete pure degli acquisti, andrete dal parrucchiere, dall’estetista o vi muoverete maggiormente. Ragion per cui siate fiduciosi: il meglio deve ancora venire. Un malessere invece non andrà trascurato.

CAPRICORNO: Ambireste essere circondati da persone sincere ma… attenzione… perché dietro l’angolo vi aspetta una delusione proveniente da chi meno ve lo aspettavate… Dovrete altresì pungolare un essere titubante, compiere una scelta non facilissima, sbrigare delle faccende delicate e cercare di stare più insieme a chi amate. Un comunicato strampalato si alternerà a una novella veramente bella mentre un incontro gradito farà sfiorare il cielo con un dito. Articolazioni dolenti.

ACQUARIO: Tra stelle e stalle vi barcamenerete imparando a far della filosofia un precetto e a non prendervela troppo per situazioni stagnanti devolute però ad evolversi a vostro favore così come tra talune coppiette si insinuerà il tarlo della temporanea incompatibilità, ma basterà appellarsi al dialogo per chiarire sospesi e malintesi. Materialmente qualche nativo andrà in paranoia ma fortunatamente tutto si riequilibrerà. Festeggiamenti a gogò per chi avanza d’età.

PESCI: Le indecisioni abbondano ma rammentate che soltanto ascoltando i suggerimenti di chi vi vuole bene risolverete un angustiante problema. Oltretutto siete ancora in tempo a rimediare a degli inconvenienti a patto di scendere a compromessi con la sorte e prendere provvedimenti se l’inghippo concernesse affetti, valute o salute. Un figliolo darà soddisfazioni, un anzianotto andrà consolato e il look modificato. Pagamenti da effettuare e sogno da realizzare.

Amate le stelle perché sono la luce dell’anima…