Volley femminile - Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Turco, Caracuta e Gallesio

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. L’ospite in studio per questa 15^ puntata stagionale sarà la palleggiatrice della Honda Olivero Cuneo Alice Turco. Due i collegamenti in programma: il primo raggiungerà il Salento per una chiacchierata con un “monumento” della pallavolo italiana come la capitana della Narconon Melendugno Valeria Caracuta. Il secondo collegamento, invece, vedrà protagonista l’allenatore monregalese Lorenzo Gallesio, da pochi giorni promosso a primo allenatore della squadra maschile del Volleyball Luc Losanna. Queste, invece, le interviste che saranno trasmesse nel corso della puntata: Giuditta Lualdi (Uyba B.A.), Efrosyni Bakodimou (Honda Olivero Cuneo), Martina Bracchi (Wash. Pinerolo), Sofia Rebora (Futura B.A.), Marco Bracci (Castelfranco Pisa), Veronica Bisconti (Castelfranco Pisa) e Claudio Basso (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.