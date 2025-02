Sport |

Basket, al Pala Gianni Asti arriva Vigevano per la prima di coach Moretti

Il nuovo tecnico gialloblù all'esordio in campionato alla guida della Reale Mutua

Foto di Giulia Serafini

Dopo la presentazione e i primi e allenamenti, è tempo per il primo test ufficiale per coach Moretti: domani la Reale Mutua Basket Torino affronta al Pala Gianni Asti la Elachem Vigevano nella sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A2. "Sono molto motivato da questa nuova sfida - commenta Moretti alla vigilia del match - Vorrei prima di tutto portare energia positiva a un gruppo che a causa degli ultimi risultati aveva perso un po' di fiducia. L'obiettivo è di vedere segnali incoraggianti da questo punto di vista a partire dalla gara di domenica contro Vigevano, una squadra atipica, ben allenata, capace di complicare la vita ai propri avversari. Sarà una partita complessa, noi dovremo essere in grado di gestire il ritmo con intelligenza, non solo eseguendo il nostro gioco ma interpretandolo in base a quello che succederà in campo". L'esordio di coach Moretti corrisponde ad una sfida delicata: dopo tre sconfitte consecutive i gialloblù si trovano davanti una diretta concorrente della zona playout. Anche la Vigevano di coach Pansa non sta attraversando un'ottimo momento e dopo aver racimolato solo una vittoria nelle ultimi cinque uscite stazione in piena zona lotta retrocessione a quattro lunghezze dai gialloblù. Rispetto alla gara di andata, vinta da Vigevano, la Reale si troverà di fronte l'ultimo arrivato nella formazione pavese Gabriele Spizzichini ala/centro classe '90 ed il recuperato Andrew Smith, al rientro dopo un lungo infortunio. Pericolo pubblico numero uno per la formazione gialloblù, però, rimane il mattatore della gara di Vigevano, l'americano Myles Mack, che sta viaggiando in campionato ad una media di 14.8 punti e 6.2 assist a partita. Palla a due alle h. 18.00, diretta su LNP Pass.

SM

