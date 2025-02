Terribile incidente sulla tangenziale nord: due persone ferite, motociclista in gravi condizioni

Dopo il doppio incidente di stamattina a Nichelino e quello avvenuto all'altezza del casello di Ivrea sull'autostrada A5, altro brutto sinistro nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio, sulle strade del Torinese.

Motociclista grave al San Giovanni Bosco

Nel tardo pomeriggio sulla tangenziale nord, all'altezza di Venaria, in direzione Milano, si sono scontrati una vettura ed una moto.

Due le persone rimaste ferite, una donna in codice giallo portata al Maria Vittoria, mentre il motociclista è stato ricoverato in codice rosso al San Giovanni Bosco: le sue condizioni sono critiche ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.