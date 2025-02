Al Circolo dei Lettori lo spettacolo "La casa dei sogni" tra immagini, musica e poesia

Venerdì 28 febbraio alle ore 18,30 presso il Circolo dei Lettori di Torino, il Lions Club Torino Lagrange, in collaborazione con la Domus Onlus e i Lions Club del pinerolese, presenta "La casa dei sogni", uno spettacolo unico che unisce immagini, musica e poesia.



L'evento ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'orfanotrofio Madre Ippolita Children Home di Ndithini, in Kenya, che attualmente ospita 775 bambini ed è sostenuto dalla Domus Onlus. La "casa dei sogni" è appunto la casa che questi bambini sognano, e che hanno raffigurato nei disegni da cui prende spunto lo spettacolo.

La casa, dunque, come luogo di accoglienza ed inclusione in cui coltivare e far crescere il proprio futuro, raffigurata, in questo spettacolo, nelle immagini realizzate dall’artista Hilario Isola, evocata nelle melodie della pianista Gabriella Fiammengo e descritta nelle poesie lette da Gina Forgia, insieme per creare un evento in cui arte visiva, musica e parola si fondono in un’unica emozione.

L’ingresso è ad offerta libera, con un importo minimo consigliato di € 10.

Unisciti a noi per sostenere una causa importante e vivere un'esperienza emozionante!Per ulteriori informazioni e prenotazioni (WhatsApp): 353 4766146.