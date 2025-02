Ex assessore, Ornella Davit è la nuova presidente della Pro loco di Torre Pellice

Ex assessore al turismo e al commercio per due mandati con l’ex sindaco Marco Cogno, Ornella Davit, 52 anni, è diventata la nuova presidente della Pro loco di Torre Pellice. Succede ad Andrea Regoli, dell’ottica Visus, entrato in carica nel 2020 e che si è dimesso per motivi personali. Anche lei imprenditrice con un negozio a Villar Pellice, Davit era entrata in Pro loco una quindicina di anni fa per rappresentare le aziende del caratteristico borgo all’estremità dell’abitato di Torre Pellice. La nomina è arrivata il 5 febbraio.

“Era importante che nell’associazione venissero rappresentati i commercianti di quella zona e avevo deciso di farmene carico. Da allora sono rimasta sempre come volontaria senza mai far parte del direttivo” racconta. Nel 2014 infatti viene eletta per la prima volta in Consiglio comunale e una carica nel direttivo dell’associazione non sarebbe stata compatibile. “L’anno scorso, quando non mi sono presentata alle elezioni comunali, avevo affermato che non avrei più assunto degli impegni pubblici ma ora ho accettato questo incarico perché mi sta a cuore il futuro della Pro loco” rivela.

Nel nuovo direttivo ci sarà un altro ex amministratore comunale: Giorgino Cesano, più volte sindaco di Lusernetta e consigliere di minoranza a Luserna San Giovanni. “Non è residente in paese ma qui ha due attività. Inoltre, conosce molto bene l’iter amministrativo per la ricerca di fondi che possano finanziare le nostre iniziative. Infine: è importante che cresca la forza lavoro maschile nell’associazione” piega Davit. Un altro nuovo ingresso nel direttivo è quello di Susanna Balbo che lavora alla panetteria Il Chicco: “Susanna è giovane, con tutta la voglia di fare e la ricchezza di idee tipiche di quelli della sua età. Anche di questo avevamo bisogno”.

Tra i consiglieri, oltre ai due nuovi ingressi, sono stati confermati Maria Grazia Bollati, Andrea Pons e Marco Visconti. Cristina Gatti è la segretaria mentre alla vice presidenza e alla tesoreria sono state confermate, rispettivamente, Irene Miceli e Silvana Molino.

Martedì 10 febbraio si è svolta la prima riunione del direttivo che ha pianificato gli eventi dell’anno: si inizia martedì 4 marzo in occasione del Carnevale con l’intrattenimento per i più piccoli in piazza Libertà dalle 15 alle 18. “I prossimi anni punterò a programmare le attività e le manifestazioni della Pro loco per più anni consecutivi. Una visione a lungo periodo, infatti, è fondamentale per partecipare ai bandi e intercettare contributi” afferma. Per il 2025, quindi, non ci sono novità rispetto agli eventi in calendario già gli scorsi anni: “Le novità cominceranno ad essere introdotte a partire dal 2026” conferma. Inoltre, a Davit piacerebbe creare all’interno dell’associazione una sezione giovani, in modo da coinvolgerne un maggior numero.

“Torre Pellice ha potenzialità enormi ma dipende da noi metterle a frutto. Vogliamo rinsaldare la collaborazione con le altre associazioni e con i commercianti perché, in un contesto dove è sempre più difficile trovare volontari, è necessario aiutarsi reciprocamente” conclude Davit.