Volley A1/F: la Wash4green a Bergamo per tornare a macinare punti [VIDEO]

Sono 4 le sconfitte di fila per la Wash4green Pinerolo: due con big del campionato come Milano e Conegliano, ma altre due con squadre quantomeno alla portata come Busto Arsizio. Un momento difficile di cui parla anche coach Michele Marchiaro nel video.

Stasera, mercoledì 12, alle 20,30, le ‘pinelle’ saranno in campo al Pala Facchetti di Treviglio per la sfida contro Bergamo. Un’avversaria scomoda, perché le lombarde hanno già vinto l’andata a Villafranca Piemonte per 0-3 e stanno facendo una stagione sopra le aspettative: sono seste in campionato, con 33 punti, rispetto a Pinerolo, che è nona con 21. Sarà comunque un’occasione per provare a fare di nuovo punti e mettere in cassaforte la salvezza per poi giocare con la mente più sgombra la partita di domenica alle 17 in casa contro Vallefoglia.