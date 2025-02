Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo ritrova la rotta della vittoria

Dopo 4 stop consecutivi, la Wash4green Pinerolo ritrova la rotta della vittoria sul campo difficile del Bergamo, sesta forza del campionato. A Treviglio le ‘pinelle’ hanno lottato e mostrato una pallavolo più convincente delle ultime prestazioni, portandosi a casa 3 punti meritati.

Primo set

Dopo un equilibrio iniziale, Pinerolo sale a +3 con due colpi di Smarzek (3-6). Le padrone però rosicchiano punto dopo punto e un ace di Evans vale la parità (8-8). Un errore in battuta della stessa Evans e un attacco di Sorokaite riportano la Wash4green a +2 (8-10). Cese Montalvo trascina le sue compagne sul 15-15, ma Pinerolo apre un nuovo break, sfruttando un passaggio a vuoto della stessa schiacciatrice cubana e andando sul 15-19. Un errore di Mlejnkova concede il +5 (16-21). Bergamo si avvicina a -1 con un ace di Piani (21-22) e Cese Montalvo perfeziona la rimonta (23-23). Bracchi regala il primo set point che viene prontamente annullato dalla banda cubana. A chiudere la pratica ci pensa Sylves a muro (24-26).

Secondo set

Bergamo torna in campo agguerrita e scava subito un solco di 4 punti (5-1). Le pinelle non riescono a rientrare in partita. Marchiaro si gioca anche la carta D’Odorico al posto di Bracchi, senza effetti. Un’invasione permette alle lombarde di doppiare le pinerolesi (18-9) e il set non torna mai in discussione: chiude Cese Montalvo al primo set point (25-16).

Terzo set

Dopo un inizio equilibrato, Pinerolo approfitta degli errori delle avversarie e si porta sul +3 (5-8). Sorokaite incrementa il vantaggio (7-11) e Smarzek regala il +5 (12-17). Le ‘pinelle’ però sbagliano troppo in un momento cruciale e Bergamo ritrova il filo del gioco e la parità con un muro di Mlejnkova: 19-19. Un’ingenuità di Cese Montalvo, che attacca dalla prima, malgrado sia in seconda linea, consegna alle ospiti un nuovo break (21-23). E Smarzek chiude al secondo set point: 23-25.

Quarto set

Le padrone di casa non ci stanno a uscire dal match senza punti e vanno sul +3 (7-4). A dare loro una mano Bracchi con una palla sparata fuori (10-6). Spinta dalla stessa Bracchi e da Sorokaite, però, Pinerolo si riavvicina a -1 (10-9). Bergamo non ci sta e si riporta sul +3 grazie a un errore di misura di Sorokaite (14-11). Non riesce però il tentativo di fuga, con le ospiti che acciuffano il 15-15. Le lombarde riprendono il cammino con Cese Montalvo e Manfredini (17-15), ma non dura. Pinerolo si porta sul 19-22 sfruttando anche l’imprecisione di Piani. Quando sembrava fatta, le bergamasche si riaccendono e con un tocco beffardo di Mlejnkova agguantano il 22-22. Pinerolo conquista un primo set point con Smarzek, annullato, ma l’opposta polacca ne regala un secondo e il match lo decide proprio lei (24-26), aggiudicandosi la palma dell’mvp con 23 punti.