Debito da 900mila euro, mercati di Torino a rischio taglio luce ed acqua

C'è paura tra gli ambulanti. Una parte dei mercati di Torino rischia, tra poche settimane, di rimanere senza luce ed acqua. La motivazione? Il CISM, il consorzio che gestiva quei servizi su alcune sedi di vendita, è stato posto in liquidazione giudiziaria. Il debito accumulato negli anni ammonta a 900mila euro. Soldi che in concreto diventano bollette non pagate.

Stop a luce ed acqua

E così il rischio concreto è che Iren decida di sospendere l'erogazione di corrente in quindici mercati. Un po' meno quelli dove Smat dovrà valutare se chiudere le tubature.

Una spada di Damocle pesante sulla testa dei mercatari, soprattutto per chi vende alimentari: pescivendoli, ma anche macellai, formaggiai e chi ha un banco di gastronomia. Ambulanti che hanno bisogno di frigoriferi per mantenere la roba al fresco e di poter lavare cibo e mani. E lo stop a luce ed acqua, anche se non è certo, potrebbe scattare addirittura a breve: c'è chi parla del 24 febbraio.

Nardozzi: "Tutelare chi ha pagato"