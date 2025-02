Non solo cura, l'ospedale San Luigi ospita una mostra di disegni di Adelchi Galloni

L’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano presenta una mostra inedita di disegni di Adelchi Galloni, geniale illustratore italiano, che sarà allestita lungo il corridoio centrale dell’ospedale.

La mostra, è dedicata ai pazienti, ai loro familiari, ai dipendenti e a tutto il pubblico dell’ospedale, con lo scopo di aumentare la percezione di benessere in tutti coloro che frequentano gli spazi della cura, con benefici psicofisici che l’arte produce in ogni luogo.

All’inaugurazione sarà presente tra gli altri anche l’autore, Adelchi Galloni.

L’iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo che contestualmente allestirà una mostra di illustrazioni originali di Adelchi Galloni al MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, con iniziative specifiche per i degenti dell’ospedale e per i loro familiari.

Adelchi Galloni (Varese Ligure, 1936), tra i maestri assoluti dell’illustrazione italiana, ha vissuto da protagonista tutte le applicazioni possibili della propria arte: dalla pubblicità all’animazione, dalle collane per ragazzi alle riviste periodiche, dai libri d’autore alla pittura figurativa. Un genio sempre caratterizzato da una vena creativa inesauribile, un talento grafico di grande gusto e uno stile capace di trasformarsi ogni volta senza perdere mai la propria personalità artistica.

(Da “Adelchi Galloni. Geniale illustratore italiano del Novecento” di Santo Alligo).

Interverranno:

Davide Minniti , Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga

Salvatore Di Gioia , Direttore sanitario AOU San Luigi Gonzaga

Santo Alligo, Artista e profondo conoscitore dell’illustrazione

Adelchi Galloni, illustratore e autore delle opere in mostra