Pinerolo: oggi sono partiti i nuovi compressori del Palacurling

Ci vorrà poco più di una settimana e il Palacurling riaprirà le porte. Oggi sono stati avviati i nuovi compressori per fare il ghiaccio. Non si è arrivati a quella chiusura totale per tutta la stagione, perché si è fatta avanti la Virtus Piemonte per una gestione temporanea, in accordo con le altre società pinerolesi. A lei toccherà fare il ghiaccio e prendersi cura dei due compressori, che funzioneranno in maniera alternata, perché la portata elettrica al momento non è sufficiente per tenerli attivi entrambi.

L’esperimento sarà fatto per un paio di mesi, poi potrebbe essere riconfermato questo modello anche per le stagioni a venire, perché il sindaco Luca Salvai, nella commissione Bilancio di ieri, mercoledì 12 febbraio, ha escluso il lancio di un bando per trovare un nuovo gestore.

“Il nostro è uno degli impianti migliori d’Italia ed era un peccato vederlo chiuso – commenta Lorenzo Piatti, presidente della Virtus –. Inoltre per gli atleti del Pinerolese è una comodità allenarsi e giocare qui, perché non dovranno più andare a Torino”.

Se sul fronte dello sport giocato è arrivato un lieto fine per gli appassionati locali, i debiti della gestione precedente stanno facendo corre il Comune ai ripari. Nella variazione di bilancio che verrà portata nel Consiglio comunale del 18 e 19 febbraio, verranno accantonati 75.000 euro per coprire i mancati pagamenti delle rate del mutuo del fotovoltatico sul Palacurling. Il Comune infatti è garante per il precedente gestore Ice Pole Pinerolo, che non ha pagato la quota di settembre e l’Amministrazione ha scelto di tutelarsi anche per le due rate di quest’anno: “Qualora il Credito Sportivo, con cui il mutuo è stato contratto, chiedesse di escutere la fideiussione, avremo i fondi a bilancio – precisa Salvai –. Se così andrà, ci dovremo rivalere sul gestore uscente”.

Gestore che continua a occuparsi del vicino Palaghiaccio olimpico e che ha stipulato un piano di rientro con il Comune per la difficoltà a pagare il canone annuale e rimborsare il 10% delle bollette dell’energia. Intanto la questione ghiaccio tornerà in Consiglio comunale con un’interrogazione di Dario Mongiello di Pinerolo Trasparente che chiede alla maggioranza come intende dipanare la matassa del mutuo con il Credito Sportivo, ma anche lumi su un eventuale debito di Ice Pole con il fornitore dell’energia del Palacurling e il quadro aggiornato della situazione debitoria che la società ha con Palazzo Civico.