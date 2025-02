Corso Regio Parco si rinnova, partono i lavori per le nuove panchine

Le nuove panchine saranno caratterizzate da 22 listelli realizzati in plastica riciclata, con un’anima in acciaio, un materiale che garantisce maggiore resistenza e durata nel tempo. La scelta di questo materiale risponde anche alla necessità di garantire una maggiore sicurezza, essendo ignifugo, oltre a facilitarne la manutenzione grazie alla sua superficie facilmente lavabile. I listelli saranno fissati sul telaio preesistente, ottimizzando così l’intervento.

L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 30mila euro, nasce dall’impegno della Circoscrizione 7 di Torino per rendere più accoglienti e sostenibili gli spazi pubblici. Il progetto, fortemente voluto dalla cittadinanza, risponde alla crescente esigenza di migliorare l’arredo urbano in un’area particolarmente frequentata, soprattutto per la sua vicinanza alle scuole. "La sostituzione delle panchine - precisa il presidente, Luca Deri -, si inserisce in un piano di interventi volti a creare un ambiente più funzionale e confortevole per i cittadini, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale".