Facilitatori digitali per tre giorni a settimana allo Sportello Unico Polivalente di Chivasso

A partire da lunedì 17 febbraio, un Punto di Facilitazione Digitale sarà attivo negli uffici dello Sportello Unico Polivalente del Comune di Chivasso. Il servizio sarà reso al SUP ogni lunedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, per fornire assistenza e formazione gratuite per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

Il progetto è realizzato dalla cooperativa Nuova Vita, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Chivasso, su iniziativa della Regione Piemonte, finanziato dal PNRR e promosso con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tre momenti gratuiti di approfondimento sono invece previsti nell’aula didattica di Palazzo Einaudi, giovedì 27 febbraio e i prossimi 6 e 13 marzo, alle ore 17,30. Il primo appuntamento formerà sulle funzionalità di base dello smartphone, poi saranno affrontate le tematiche del Sistema Pubblico di Identità Digitale e della Carta d’Identità Elettronica ed, infine, saranno illustrati i servizi sanitari digitali, dalla prenotazione di una visita specialistica al fascicolo sanitario elettronico.