All'Istituto Primo Levi al via la Basket Torino School Cup

La prima storica giornata della Basket Torino School Cup è andata in scena in un'atmosfera elettrizzante, trasformando la palestra dell’IIS Primo Levi in un vero e proprio palazzetto dello sport in miniatura. Spalti gremiti, tifo caloroso e coinvolgimento totale non solo in campo, ma anche a bordocampo: cheerleader, speaker, addetti alla comunicazione e staff delle scuole hanno dato vita a una giornata inaugurale che ha superato le aspettative, dimostrando quanto questa competizione possa diventare un appuntamento imperdibile per il basket giovanile torinese.

Gli studenti hanno risposto con grande entusiasmo, riempiendo le tribune di cori per sostenere i propri compagni di scuola. A bordo campo, tanti ragazzi si sono messi in gioco nei vari ruoli organizzativi, contribuendo al positivo svolgimento della mattinata. Le squadre in campo non si sono risparmiate, dando vita a sei partite combattute – incontri da due tempi di 10 minuti effettivi.

Sul parquet si sono affrontate le quattro scuole del Girone Giallo: Liceo Albert Einstein, IIS 8 Marzo – Settimo Torinese, IIS Amedeo Avogadro e Liceo Altiero Spinelli, in un girone all’italiana che ha visto l’Einstein imporsi come vincitore della giornata, strappando il pass per le Final Four del Pala Gianni Asti del 27 febbraio insieme all’Avogadro, qualificato come seconda testa di serie del gruppo.