Scandicci travolge la Reale Mutua Fenera Chieri '76 al Pala Gianni Asti

Sconfitta pesante per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che tra le mura “amiche” del Pala Gianni Asti di Torino si arrende ad una Scandicci arrembante in poco più di un’ora.

Dopo un primo quarto da dimenticare, che vede le chieresi soccombere su un sonoro 13-25, le ragazze di coach Bregoli provano a tirar fuori l’orgoglio e alzano il ritmo nel secondo quarto, Scandicci però non si lascia impressionare dalle piemontesi, chiudendo la frazione 20-25. Stesso punteggio per il terzo e ultimo quarto di gioco che la Savino del Bene controlla senza problemi e porta a casa con lo stesso punteggio del secondo, assicurando tre punti e riprendendo la seconda piazza dietro le campionesse di Conegliano.

Mattatrice del match la stella della nazionale italiana Ekaterina Antropova che porta a casa la palma di miglior realizzatrice del match con 21 punti; in doppia cifra per Scandicci anche Da Silva (14) e Mingardi (10), mentre per le padrone di casa, la miglior realizzatrice è Zakchaiou, che si ferma a otto punti (sei attacchi e due ace).

Sconfitta amara per Chieri che, però, non influenza troppo la classifica: la squadra di coach Bregoli rimane salda al quinto posto a quota 40, a otto punti di distanza da Novara quarta, ma con cinque lunghezze sull’inseguitrice Busto Arsizio.

"Giocando tantissimo siamo tutte un po’ stanche. - commenta l'opposto biancoblù Giquel - Speravamo di fare molto meglio oggi ma è andata così, ora resettiamo subito e pensiamo alla partita di coppa col Galatasaray".

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (13-25; 20-25; 20-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Gicquel 3, Gray 3, Zakchaiou 8, Omoruyi 5, Skinner 6; Spirito (L); Guiducci 1, Anthoul 3i, Rolando, Lyasko 3, Buijs 3. N. e. Alberti, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Antropova 21, Carol 14, Nwakalor 9, Mingardi 10, Bajema 8; Castillo (L); Graziani. N. e. Ung, Herbots, Ruddins, Komitova, Mancini, Ribechi (2L). All. Gaspari; 2° Kantor.

NOTE: presenti 1984 spettatori.

Durata set: 21′, 25′, 25′. Errori in battuta: 3-5. Ace: 1-5. Ricezione positiva: 57%-57%. Ricezione perfetta: 22%-17%. Positività in attacco: 35%-54%. Errori in attacco: 9-8. Muri vincenti: 6-11. MVP: Antropova.