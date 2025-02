Il prezzo del mattone sale in quota: le montagne torinesi sono le più care dove comprare casa in Piemonte

Bardonecchia, Sestriere, quindi Sansicario. Ecco le tre località di montagna che stanno sul podio del mattone più caro in Piemonte. Lo dice uno studio di Abitare Co. che registra circa 5000 euro a metro quadro come prezzo medio per l'ultimo Comune della Valsusa prima del confine francese. Ne servono 4700 per Sestriere, mentre Sansicario si piazza a quota 4300.



Ma le valli Olimpiche torinesi non si fermano al podio: dopo Alagna Valsesia si trova infatti Sauze d’Oulx (3.700 euro a metro quadro) e Cesana, a pari valore.

Valori che confermano come, anche nel 2025, sta proseguendo la passione degli italiani per la montagna, con 8 milioni di persone che nel primo trimestre dell'anno l’hanno scelta come meta per le loro vacanze.