La Reale si arrende a Brindisi al termine di una buona prestazione

Passo falso per la Reale Mutua Basket Torino che al Palapentassuglia cede il passo alla Valtur Brindisi sul risultato di 78-74. Sconfitta amara per i gialloblù, perchè arriva al termine di una partita in equilibrio per 39 minuti, contro una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma (quinta vittoria consecutiva per i biancoblù di coach Bucchi). Ottima prova corale dei gialloblù con ben quattro giocatori in doppia cifra, Taylor e Montano a quota 16, Ajayi a 15 e Schina a 12, con una nota di merito per Ladurner che mette a referto 8 punti e 9 rimbalzi. Per i padroni di casa prestazione monstre di Brown, che con 23 punti si prende la palma di miglior realizzatore del match.

CRONACA

Torino parte forte e prova sin dai primi secondi a mettere le cose in chiaro, con la bomba di Landi che costringe subito i padroni di casa ad inseguire (3-7). Brindisi prova a pareggiare i conti con Vildera e Laquintana, ma la Reale tiene a bada i tentativi pugliesi con i centri di capitan Schina e Ladurner (10-16). Sul finale di quarto gli sforzi casalinghi vengono premiati e i centri di Arletti e Del Cadia valgono il pari dopo 10’ (17-17). Nella seconda frazione la squadra di Moretti prova di nuovo a proiettarsi in avanti con il tiro pesante di Montano (21-25), ma Brindisi colma subito il gap con Brown e del Cadia (25-25). Il pareggio brindisino avvia una fase di botta e risposta, che porta le squadre punto a punto nello spogliatoio per l’intervallo lungo sul 40 pari.

Nella ripresa non cambia il leitmotiv, e le due squadre si affrontano a viso aperto, senza che nessuna delle due però riesca a prevalere nettamente sull’altra. Dopo 39’ di sostanziale equilibrio, sul 69-67, Ajayi e Taylor pasticciano sotto canestro, mancano il pari, Brindisi ne approfitta con Ogden, portando il vantaggio a quattro lunghezze, che manterranno fino al 78-74 finale. Prossimo appuntamento per la Reale Mutua, mercoledì 19 al Pala Gianni Asti contro la Fortitudo Bologna.

Valtur Brindisi - Reale Mutua Torino 78-74 (17-17, 23-23, 22-18, 16-16)

Valtur Brindisi: Isiah Brown 23 (7/12, 1/5), Giovanni Vildera 13 (5/5, 0/0), Andrea Calzavara 10 (1/6, 2/4), Mark Ogden 7 (1/4, 1/2), Gianmarco Arletti 7 (3/5, 0/0), Tommaso Laquintana 7 (1/4, 1/3), Edoardo Del cadia 6 (2/2, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/4), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/0), Niccolo De vico 0 (0/0, 0/0), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Mark Ogden 9) - Assist: 11 (Isiah Brown, Andrea Calzavara 3)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 16 (3/9, 3/7), Matteo Montano 16 (2/3, 3/6), Ife Ajayi 15 (6/15, 0/1), Matteo Schina 12 (2/4, 2/5), Maximilian Ladurner 8 (3/3, 0/0), Aristide Landi 3 (0/0, 1/1), Fadilou Seck 2 (1/1, 0/0), Antonio Gallo 2 (1/1, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/3), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Maximilian Ladurner 9) - Assist: 11 (Kevion Taylor, Maximilian Ladurner, Aristide Landi 2)